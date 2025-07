La Promessa Anticipazioni 1° agosto 2025: Curro ha deciso, sposerà Julia!

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 1° agosto 2025 su Rete4 vedremo Curro cedere ai ricatti morali di Don Lorenzo e José Juan. Lui e Julia si sposeranno davvero? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Curro prenderà la sua decisione, drammatica. Nella puntata de La Promessa in onda il 1° agosto 2025, alle ore 19.40 su Rete4, il baronetto informerà la famiglia di aver deciso di sposare Julia e di rimediare così facendo ai suoi errori. Don Alonso, preoccupato per lui, cercherà di dissuaderlo. Intanto Catalina e Pelayo, impegnati nell’organizzazione del loro matrimonio, faranno una donazione a Padre Samuel per fermare la data delle loro nozze mentre Cruz cercherà di convincere Jana a presentarsi a tavola con tutti e per riuscirci organizzerà un’altra cena di benvenuto. La marchesa non sopporterà un’altra defezione e sarà talmente nervosa che Manuel pregherà suo padre di accompagnarla alla festa dei Duchi de Urbizu. Vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Curro ha deciso di sposare Julia nella puntata de La Promessa del 1° agosto 2025

Don Lorenzo è partito all'attacco e le sue mosse hanno funzionato; il De La Mata è riuscito a mettere “suo figlio” in grande difficoltà. Il Capitano ha ricattato moralmente il ragazzo e complice le insistenze, non proprio calme, di Josè Juan, Curro prenderà una drammatica decisione: sposerà Julia. Il ragazzo si sentirà responsabile per quello che è successo alla ragazza, che ha visto sfumare le sue nozze per colpa della morte di Paco ed è rimasta sola con un futuro incerto. Il baronetto sentirà sulle sue spalle la responsabilità di occuparsi di lei e sarà pronto al sacrificio. Don Alonso, così come Martina, non saranno d’accordo e lo spingeranno a valutare attentamente le sue mosse, prima di finire in una situazione da cui sarà impossibile uscire con facilità. Cosa succederà al fratello di Jana?

La Promessa Anticipazioni: Catalina e Pelayo scelgono la data delle nozze

Catalina e Pelayo hanno deciso di sposarsi e sono pronti a convolare a nozze. I due hanno accelerato i preparativi e per far sì che tutto si svolga nel migliore dei modi, hanno scelto di celebrare il matrimonio nella cappella della tenuta. Padre Samuel officerà l’evento e la marchesina e il suo compagno gli faranno una cospicua donazione per fissare il loro grande giorno. Il denaro sarà molto utile al sacerdote visto che potrà restituire il crocifisso che ha rubato. Intanto Cruz continuerà a voler convincere Jana a presenziare alle cene – e ai pranzi – insieme alla famiglia.

La Promessa: Cruz dice basta, Jana deve smetterla!

Jana rischia grosso e sta per farsi ancora più nemica la perfida Cruz. Nonostante la marchesa si stia comportando in modo molto dolce con la ragazza, la verità è che la nobile vorrebbe distruggere la cameriera che ha sedotto suo figlio e che ha quasi fatto finire la famiglia nello scandalo. Cruz deve però fare finta di nulla ma Jana le sta rendendo le cose molto difficili, visto che non si presenta né alle cene né ai pranzi in famiglia. Per costringerla a uscire dalla sua stanza, la madre di Manuel organizzerà un’altra cena di benvenuto e sarà molto nervosa. Per calmarla, suo figlio pregherà Don Alonso di accompagnarla alla festa dei Duchi de Urbizu, a cui il marchese non vuole partecipare per non incontrare i Duchi De Los Infantes.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.