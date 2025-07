La forza di una donna Anticipazioni 1° agosto 2025: Yeliz e Ceyda in arresto!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 1° agosto 2025 su Canale 5, ci svelano che prima Yeliz e poi Ceyda finiscono dietro le sbarre. Ecco perché...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° agosto 2025 attorno alle 17:15, Arif vorrebbe parlare con Bahar, che però non vuole ascoltarlo. Intanto, Suat rimprovera Piril per essersi avvicinata troppo alla "rivale in amore". Ceyda, invece, è furiosa con Sirin per aver colpito Bahar. La bionda e Yeliz si recano a casa di Hatice per dare una bella lezione alla riccia; Sirin chiama aiuto e Yeliz viene arrestata. Successivamente, Ceyda torna a casa e trova Hikmet ad attenderla. Lei allerta Seyfullah, che corre da loro con i suoi uomini. Hikmet cerca di buttare Ceyda dalla finestra. Arriva la polizia che la salva, ma l'ammanetta. Per finire, Piril continua ad indagare su Bahar, mentre Hatice parla con il medico. Al contempo Ceyda e Yeliz vengono scagionate, però ad attendere quest'ultima c'è una brutta sorpresa...

La forza di una donna: Yeliz in arresto...

Arif, che ha da poco rivelato ad Enver di essersi innamorato di Bahar, sta provando a parlare con quest'ultima. Purtroppo, però, Bahar, nutrendo un forte risentimento nei suoi riguardi e di Enver e Yeliz, non ne vuole sapere di stare ad ascoltarlo. Infatti, la poverina si sente tradita da tutti i suoi cari, che non le hanno rivelato della relazione clandestina tra Sirin e Sarp. Nel mentre, Suat sta rimproverando aspramente Piril, colpevole di essersi avvicinata troppo a Bahar: ha commesso un'imprudenza, rischiando di cacciarsi in un gran bel guaio. Ceyda, invece, è fuori di sé dalla rabbia, non riuscendo ad accettare che la riccia abbia aggredito la sua amica. Allora, la bionda si rivolge a Yeliz, ed insieme si recano a casa di Sirin per fargliela pagare per aver assalito Bahar. Quest'ultima, in preda al panico, chiede aiuto e a salvarla arriva la polizia, che arresta Yeliz!

Ceyda dietro le sbarre... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Dopo l'arresto di Yeliz, Ceyda rincasa. Qui, trova Hikmet ad attenderla. Con la scusa di un caffè, lei allerta subito Seyfullah, il quale non perde tempo e li raggiunge con i suoi uomini seduta stante. A questo punto, lui, non sapendo che altro fare per uscirne e scamparla, cerca di buttare Ceyda dalla finestra. Per fortuna, l'arrivo degli agenti della polizia riesce a salvarle la vita, ma, nonostante ciò, la bionda viene comunque portata via in manette! Così, sia Yeliz che Ceyda ora si trovano dietro le sbarre...

Yeliz e Ceyda scagionate, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 1° agosto 2025 de La forza di una donna

Piril non smette di pensare a Bahar, e d'indagare sul suo conto. La nuova moglie di Sarp, infatti, è ossessionata da lei dal momento in cui è venuta a sapere che non è morta come pensava; e dato che il marito sembra non aver mai dimenticato la sua vita precedente, la paura di Piril è che possa lasciarla per tornare indietro. Proprio per questo motivo, la donna non se l'è sentita di rivelare ad "Alp" la verità. Al contempo, Hatice sta affrontando una delicata discussione con il medico, che le sta spiegando per bene quanto sia grave il quadro clinico della figlia. Per finire, sia Yeliz che Ceyda vengono scagionate, ma ad attendere la prima, oltre alla liberta, c'è una brutta sorpresa: suo marito vuole il divorzio!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 28 luglio al 1° agosto 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 17:15.