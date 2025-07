Beautiful Anticipazioni Puntata del 1° agosto 2025: Hope trema, Thomas ora le fa paura!

Anticipazioni TV

Vediamo le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 1° agosto 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 Hope tremerà davanti alla confessione di Thomas... la Logan prenderà le distanze da lui?

Il momento della verità è arrivato e per Hope è uno shock. Le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 1° agosto 2025, alle ore 13.45 su Canale5, ci rivelano che la Logan ascolterà Thomas senza fiatare ma sarà terribilmente sconvolta dalla confessione del Forrester, che le racconterà ogni cosa su quanto accaduto a Emma. La figlia di Brooke cercherà di capire perché tutto questo sia emerso solo ora e perché il Forrester non glielo abbia confessato prima che Xander tornasse a Los Angeles. In lei si faranno largo tanti pensieri, primo tra tutti quello che la spingerà a credere che se l’Avant non avesse di nuovo fatto capolino in città, lei non avrebbe scoperto nulla. Intanto Steffy continuerà a pregare Finn di non tormentare più Thomas e il dottore, vedendola particolarmente sofferente le prometterà di non proseguire la sua lotta contro il cognato ma manterrà questa promessa?

Beautiful Anticipazioni: Thomas confessa tutto a Hope

L’ora della verità è arrivata e Thomas sta confessando tutto a Hope. Il ragazzo ha capito di dover raccontare ogni cosa alla Logan prima che Finn riesca in qualche modo a condizionarla e ha quindi cominciato a dirle cosa è successo la notte in cui la povera Emma ha perso la vita. Il Forrester ha rivelato di aver cercato di fermare la Barber, decisa a informare Hope che Beth fosse ancora viva e di averla seguita con l’auto sino a quando, perdendo il controllo della vettura, la ragazza non è finita nel dirupo. Thomas confesserà anche di non essere corso da lei ma non per lasciarla morire quanto perché certo che non ci fosse nulla da fare ma anche determinato a non far sapere a nessuno, almeno in quel momento, di averla pedinata. Il giovane dichiarerà di non essere un assassino ma di sentirsi comunque in colpa e non solo per questo ma anche per tutto il male che ha fatto alla sua famiglia nel suo incancellabile passato.

Hope sconvolta dalle dichiarazioni di Thomas, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Hope starà ad ascoltare Thomas sino alla fine e le verranno in brividi. Scoprire che il Forrester ha cercato di fermare Emma, la sua amata stagista, e di impedirle di correre da lei per informarla di Beth, è la cosa che le farà più male. Comincerà anche a balenarle una domanda: perché Thomas le sta dicendo tutto ora e non ha voluto essere sincero con lei dall’inizio? Il Forrester avrà la risposta pronta e le dirà di aver avuto, in passato, paura di perderla e poi di aver archiviato questo argomento perché ormai lontano nei tempi. Il Forrester si scuserà per non averle detto prima ogni cosa e spererà che tutto questo non cambi l’opinione che si è fatta di lui in questi mesi e non prenda le distanze, dimenticando i momenti belli passati insieme e il suo cambiamento, che lo ha reso una persona nuova rispetto a quella che era.

Beautiful: Finn promette a Steffy di non tormentare più Thomas ma sarà così?

Hope rimarrà senza parole e chiederà a Thomas del tempo per capire come comportarsi con lui e con le rivelazioni che lui ha appena fatto. Il Forrester le lascerà lo spazio che ha chiesto ma la pregherà di considerare il suo grande cambiamento. Intanto anche Steffy farà una preghiera accorata ma a Finn. La Forrester non sopporta più che suo marito se la prenda con il fratello e continuerà a supplicarlo di chiudere questa spinosa faccenda, di non parlare più di Emma Barber e di non rovinare la felicità o forse meglio dire l’equilibrio che la loro famiglia ha ottenuto dopo anni. Il dottore si renderà conto di quanta sofferenza stia provando la moglie e prometterà di fare un passo indietro ma manterrà la sua parola? Davvero non parlerà più con Hope e non la metterà più in guardia da Thomas Forrester? Ne dubitiamo e voi?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 luglio al 2 agosto 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.