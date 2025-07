Forbidden Fruit Anticipazioni 1° agosto 2025: Zeynep se ne va! Alihan riuscirà a fermarla?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 1° agosto 2025 su Canale 5: Zeynep in partenza. Alihan è sconvolto...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 1° agosto 2025 alle 14:10, nel corso dell'evento per il lancio del brand di Ender, Yildiz fa irruzione e interrompe la serata per fare un annuncio inatteso. La signora, sconvolta, lascia il locale in fretta e furia. Ender si sente umiliata, e questo la rende ancora più bramosa di vendetta: sta preparando un nuovo piano per sbarazzarsi una volta per tutte dell'odiata rivale. La mora propone a Yildiz una tregua, ma è una trappola. Successivamente, Zeynep è pronta a partire per l'America insieme a Cem e Kevin. Alihan, sconvolto dalla sua imminente partenza, viene spronato da Hakan a prendere in mano la situazione prima che sia troppo tardi. Nel mentre, Ender ha trovato un'arma letale contro Yildiz!

Forbidden Fruit: Ender vs Yildiz!

Non si arresta la guerra tra Yildiz ed Ender. La prima crede che tutto stia andando per il verso giusto: si è faticosamente conquistata cuore e fiducia di Halit, il quale, oltre ad averla scelta come sua nuova moglie, le ha persino permesso di trasferirsi alla villa e d'iniziare a gestire la caffetteria. Tuttavia, c'è qualcuno che sta continuando a cercare di metterle i bastoni tra le ruote. Ender, infatti, è determinata come non mai ad ostacolare la felicità di colei che ha distrutto la sua, appunto Yildiz, e sta mettendo in atto ogni tipo di piano per riuscirci!

Ender si sente umiliai e medita vendetta... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Dopo che Halit ha preso le parti di Ender, Yildiz, inviperita, si prepara a contrattaccare. Nel corso dell'evento per il lancio del nuovo brand della mora, la giovane fa irruzione ed interrompe la serata per fare un annuncio piuttosto inaspettato. A questo punto, sentendosi umiliata, Ender non può far altro che andarsene via in fretta e furia. Furiosa come non mai, la signora escogita l'ennesimo piano di vendetta: Yildiz deve pagarla cara, e soprattutto deve smettere di essere un problema. A questo punto, le propone una tregua... ma è tutto un inganno!

Zeynep in partenza, nelle Anticipazioni della puntata del 1° agosto 2025 di Forbidden Fruit

Zeynep ha ricevuto un'allettante proposta da parte di Cem, tanto che non ha potuto far altro che accettarla. Il collega ha chiesto alla mora di seguirlo in America, per iniziare a lavorare come sua assistente personale nella sede di Atlanta; Zeynep, desiderosa di dare una svolta alla sua carriera ed ancor di più di prendere definitivamente le distanze da Alihan, ha accettato. Ora, la ragazza si prepara a partire con Cem e Kevin, mentre il suo amato è un'anima in pena. Hakan, vedendolo affranto, consiglia ad Alihan di prendere subito in mano la situazione: non c'è tempo da perdere! Al contempo, pare proprio che Ender abbia trovato un'arma che potrebbe sconfiggere definitivamente Yildiz... Di che cosa si tratterà?

