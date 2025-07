Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 30 luglio 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 luglio 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, Io Sono Farah, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 30 luglio 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.45 e poi alle 17:15 incontreremo due madri coraggiose, prima Farah poi Bahar. . Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 30 luglio 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 30 luglio 2025 - Steffy non mollerà la presa e stavolta Finn dovrà starla a sentire. La Forrester raggiungerà il marito nel suo studio sia per avere notizie fresche su suo nonno sia per raccontargli del suo faccia a faccia con Thomas. La Forrester confesserà al consorte che suo fratello le ha raccontato tutto e le ha assicurato di non essere un assassino. Per lei questo basta e avanza per non puntare il dito contro il suo amato fratellone e desidera che da ora in poi la questione Emma Barber venga chiusa e non tormenti più la loro famiglia. Ma il dottore sarà del suo stesso parere? Nel mentre RJ e Luna saranno in compagnia di Eric. Il patriarca si sente molto meglio e sarà felice di vedere i due ragazzi così uniti. Orgoglioso dell’amore che è nato tra loro li spingerà a non lasciare che niente e nessuno impedisca loro di stare insieme e darà la sua benedizione al loro legame, nato tra i fogli da disegno della sua nuova collezione... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 luglio al 2 agosto 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 30 luglio 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 30 luglio 2025 - nel corso di una riunione, Alihan si rende conto che Zeynep e Cem sono sempre più complici, e s'ingelosisce. Nervoso, ha un attacco di panico, tanto che il giorno dopo parte senza dire niente. Durante la seduta di terapia, il giovane si lascia andare a vecchi e traumatici ricordi legati alla sua infanzia, nella fattispecie a quando scoprì il tradimento di sua madre. In un secondo momento, alla villa non tira una bella aria. Yildiz vorrebbe stare tranquilla con Halit, però Ender non fa altro che metterle i bastoni tra le ruote, continuando ad intromettersi sempre con una scusa diversa. Poi, Rebbiye fa entrare la bionda in un giro esclusivo di donne ricche e potenti, suscitando una certa gelosia in Sengul. Quest'ultima accusa Yildiz di essersi lasciata cambiare per soldi... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 28 luglio al 1° agosto 2025.

Io Sono Farah: Che cosa accadrà oggi, 30 luglio 2025

Nella puntata di Io Sono Farah di oggi - 30 luglio 2025 - Farah sa di essersi cacciata in un gran bel guaio, tanto che pensa che la sua unica via d'uscita sia la fuga. Durante il viaggio, però, un malintenzionato le ruba un oggetto che per lei ha un grande significato. Per provare a recuperarlo, Farah affronta il delinquente. Successivamente, Orhan e Mehmet continuano a cercare la ragazza, e così riescono a trovare una pista... Qui la trama completa della puntata di Io Sono Farah.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Io Sono Farah dal 28 luglio al 1° agosto 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 30 luglio 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 30 luglio 2025 - Sarp e Piril litigano per Bahar, Nisan e Doruk. Intanto, Jale e Musa vivono un momento di spensieratezza, mentre Ceyda è affranta per la mancanza del piccolo Arda, tanto che si ubriaca e finisce nei guai. Dopodiché, Bahar vede Arif uscire dal palazzo di Bersan ed inizia a farsi qualche domanda. In seguito, la protagonista viene a sapere che Enver fosse al corrente della relazione clandestina tra Sirin e Sarp, e s'infuria. Bahar va a cercare la sorellastra, però non la trova. Piril, invece, prova a convincere "Alp" a trasferirsi in America... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 28 luglio al 1° agosto 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 30 luglio 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 30 luglio 2025 - per Jana è tutto cambiato, completamente. La ragazza capirà di essere una sorvegliata speciale e che per lei non ci siano più molte vie di fuga. Non solo non potrà più parlare apertamente con le sue amiche ma capirà che Petra la sta tenendo d’occhio, ovviamente per ordine della marchesa, che finge con lei di essere mansueta ma nasconde, in realtà, dei doppi fini. Intanto Don Alonso ribadirà a sua moglie di non volersi presentare a nessuna festa, soprattutto se ad attenderlo ci sono i Duchi de Los Infantes, che non perderanno certamente occasione di metterli in cattiva luce con tutti i nobili della zona... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 27 luglio al 2 agosto 2025.