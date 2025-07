La Promessa Anticipazioni 30 luglio 2025: Jana è in gabbia, la sua vita è diventata un incubo

Anticipazioni TV

Nella puntata de La Promessa in onda il 30 luglio 2025 su Rete4 vedremo Jana in grande difficoltà. Tutti la osserveranno e la terranno d'occhio e per lei sarà un vero incubo. Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Per Jana è tutto cambiato, completamente. Nella puntata de La Promessa in onda il 30 luglio 2025, alle ore 19.40 su Rete4, la ragazza capirà di essere una sorvegliata speciale e che per lei non ci siano più molte vie di fuga. Non solo non potrà più parlare apertamente con le sue amiche ma capirà che Petra la sta tenendo d’occhio, ovviamente per ordine della marchesa, che finge con lei di essere mansueta ma nasconde, in realtà, dei doppi fini. Intanto Don Alonso ribadirà a sua moglie di non volersi presentare a nessuna festa, soprattutto se ad attenderlo ci sono i Duchi de Los Infantes, che non perderanno certamente occasione di metterli in cattiva luce con tutti i nobili della zona. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

La Promessa Anticipazioni 30 luglio 2025: Jana è in gabbia!

Jana sta rischiando grosso e si renderà presto conto di non avere più alcuna libertà. L’ex cameriera ha sempre temuto questo ed era certa che accettando di trasferirsi a vivere tra i nobili, le cose avrebbero preso questa direzione, portandola a rinunciare a tutto anche alle sue amicizie. E in effetti è capitato proprio così. La giovane vorrebbe poter parlare con Maria, Teresa o anche Pia ma la sua nuova condizione di signora le impedisce di fare qualsiasi discorso con loro che non riguardi compiti relativi alla gestione della sua nuova vita. E a farle paura sarà soprattutto Petra, che ha ricevuto precise istruzioni su di lei.

Jana sorvegliata speciale, ecco cosa vedremo nella puntata de La Promessa

Jana non riuscirà proprio ad abituarsi alla nuova vita e senza poter parlare con le sue amiche sarà ancora più difficile. Gli unici momenti che avrà per stare accanto a loro saranno quando o Teresa o Maria si occuperanno di lei e dei suoi bisogni. Teresa per esempio le prenderà le misure degli abiti che Cruz vuole comprarle personalmente. Jana capirà di essere in gabbia, prigioniera di un mondo a cui non apparterrà mai e a cui deve piegare la testa solo per amore di Manuel, che per lei ha rinunciato a una sua grande passione, il volo. Ma la giovane si renderà conto di essere pure una sorvegliata speciale, visto che Petra la terrà d’occhio, sotto comando della marchesa.

La Promessa: Cruz furiosa contro Don Alonso

Cruz si mostrerà molto carina nei confronti di Jana ma sotto sotto non vedrà l’ora di scoprire una sua mossa falsa per metterla alla berlina e chissà persino impedire le sue nozze con Manuel. La nobile dovrà però stare attenta alle sue di mosse o meglio quelle di suo marito. Sì perché Don Alonso continuerà a rifiutare di presentarsi alla festa a cui la sua consorte vorrebbe partecipare per far sì che le voci sul suo tradimento vengano smentite. Il nobile non vorrà vedere i Duchi De Los Infantes, che hanno intenzioni bellicose contro di loro dalla morte di Jimena.

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.40 circa su Rete 4.