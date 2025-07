Forbidden Fruit Anticipazioni 30 luglio 2025: Alihan, geloso di Zeynep, accusa un malore!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 30 luglio 2025 su Canale 5: Alihan ha un attacco di panico a causa della forte gelosia che nutre nei confronti di Zeynep!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 luglio 2025 alle 14:10, nel corso di una riunione, Alihan si rende conto che Zeynep e Cem sono sempre più complici, e s'ingelosisce. Nervoso, ha un attacco di panico, tanto che il giorno dopo parte senza dire niente. Durante la seduta di terapia, il giovane si lascia andare a vecchi e traumatici ricordi legati alla sua infanzia, nella fattispecie a quando scoprì il tradimento di sua madre. In un secondo momento, alla villa non tira una bella aria. Yildiz vorrebbe stare tranquilla con Halit, però Ender non fa altro che metterle i bastoni tra le ruote, continuando ad intromettersi sempre con una scusa diversa. Poi, Rebbiye fa entrare la bionda in un giro esclusivo di donne ricche e potenti, suscitando una certa gelosia in Sengul. Quest'ultima accusa Yildiz di essersi lasciata cambiare per soldi...

Forbidden Fruit: Alihan geloso di Zeynep!

In azienda sta avendo luogo una riunione di lavoro durante la quale Alihan farà una sgradevole scoperta. Quest'ultimo, infatti, si rende conto che c'è un certo feeling tra la sua amata Zeyenp e Cem, e, neanche a dirlo, inizia ad innervosirsi: è tremendamente geloso! Irritato come non mai, Alihan ha un altro attacco di panico, e così il giorno seguente parte senza dire niente a nessuno. Nel corso della seduta di psicoterapia, il moro affronta un doloroso viaggio nei ricordi. Alihan ripensa alla sua infanzia, rievocando il traumatico momento in cui scoprì il tradimento della sua mamma; è da lì che cominciarono tutti i suoi problemi, che tuttora si porta dietro...

Ender disturba Yildiz ed Halit... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Alla villa non c'è una bella atmosfera. Dopo la movimentata festa per il compleanno di Lila e l'arrivo degli ufficiali giudiziari, i quali erano in cerca di Zehra, quest'ultima si è scontrata con Halit e poi è fuggita via per andare a rifugiarsi a casa di Sinan. Adesso, alla ricerca di un po' di pace, Yildiz spera di potersi ritagliare dei momenti di serenità in compagnia dell'imprenditore; purtroppo, però, c'è qualcuno pronto a guastarle i piani. Ender inventa sempre una scusa diversa per disturbarli, e la bionda, consapevole di ciò, è irritata come non mai...

Sengul gelosa di Yildiz, nelle Anticipazioni della puntata del 30 luglio 2025 di Forbidden Fruit

Da quanto Yildiz si è trasferita alla villa, Halit le ha affiancata la figura di Rebbiye, una consulente d'immagine incaricata di trasformare la ragazza in una perfetta signora, tanto nell'aspetto quanto nel comportamento. Ora, Rebbiye sta consentendo a Yildiz di accedere ad un giro esclusivo di donne di una certa classe, ma questo scatenerà una forte gelosia in Sengul. La giovane affonterà la sua amica a brutto muso per accusarla di aver permesso a qualcun altro di cambiarla sia fuori che dentro soltanto perché accecata dalla brama di denaro!

