La forza di una donna Anticipazioni 30 luglio 2025: Bahar scopre che Enver le ha mentito e perde il controllo!

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 30 luglio 2025 su Canale 5, ci svelano che Bahar viene a sapere che Enver già era al corrente della tresca tra Sirin e Sarp...

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 30 luglio 2025 attorno alle 17:15, Sarp e Piril litigano per Bahar, Nisan e Doruk. Intanto, Jale e Musa vivono un momento di spensieratezza, mentre Ceyda è affranta per la mancanza del piccolo Arda, tanto che si ubriaca e finisce nei guai. Dopodiché, Bahar vede Arif uscire dal palazzo di Bersan ed inizia a farsi qualche domanda. In seguito, la protagonista viene a sapere che Enver fosse al corrente della relazione clandestina tra Sirin e Sarp, e s'infuria. Bahar va a cercare la sorellastra, però non la trova. Piril, invece, prova a convincere "Alp" a trasferirsi in America...

La forza di una donna: Ceyda nei guai...

"Alp", questo il nuovo nome di Sarp, e Piril, la sua nuova moglie, stanno avendo un'accesa lite: i due stanno discutendo proprio di Bahar ed i piccoli Nisan e Doruk. Piril, che sa bene che questi ultimi sono ancora vivi, a dispetto di ciò che hanno sempre creduto, gli dirà la verità? Intanto, Jale e Musa, che hanno stabilito che presto divorzieranno, stanno inaspettatamente trascorrendo un momento di leggerezza insieme. Che i coniugi si stiano riavvicinando? Ceyda, invece, è rimasta delusa: non si ricongiungerà con il figlioletto, Arda, come pensava. La bionda è affranta per la sua mancanza, tanto che si ubriaca in un locale, dove poi rischia persino di essere malmenata. Allora, Hikmet accorre in suo aiuto!

Bahar fuori di sé... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Bahar sta per assistere ad una scena che la spingerà a farsi qualche domanda. La giovane vede Arif uscire dal palazzo di Bersan, ed appare perplessa. Che Bahar sia gelosa? D'altra parte lei non sa che è stata Ceyda, contattata dai genitori della mora, a chiedere al ragazzo di aiutarla. In seguito, la protagonista viene a sapere qualcosa che la manderà fuori di testa. Bahar scopre che Enver fosse già al corrente della relazione clandestina tra Sirin e Sarp, ma che non le aveva mai detto niente, mentendole spudoratamente. Sentendosi pugnalata alle spalle, la poverina perde le staffe!

Bahar contro Sirin, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 30 luglio 2025 de La forza di una donna

Bahar, fuori di sé dalla rabbia, corre da Sirin: ora sa che l'amante segreta di Sarp era proprio quest'ultima. La giovane raggiunge casa di Hatice per prendere di petto Sirin, mentre Enver sta cercando di tranquillizzarla. Non trovando la sorellastra, Bahar se la prende con tutti coloro i quali sapevano di questa brutta storia: lei si fidava di loro, e loro le hanno taciuto una verità simile senza farsi troppi scrupoli. Parallelamente, Piril sta facendo del suo meglio per convincere "Alp" a trasferirsi in America. Lui è confuso, visto che, di recente, era stata proprio la nuova moglie a voler lasciare gli Stati Uniti per rimpatriare in Turchia. Sarp non sa che Piril ha scoperto che Bahar è viva, e che vuole portarlo lontano per paura che anche lui lo scopra e decida di tornare con lei!

