Beautiful Anticipazioni Puntata del 30 luglio 2025: Steffy non ce la fa più, Finn deve smetterla!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 30 luglio 2025 Steffy pregherà Finn di smettere di attaccare Thomas ma riuscirà a convincere il marito a cambiare idea su suo fratello? Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap di Canale5.

Steffy non mollerà la presa e stavolta Finn dovrà starla a sentire. Nella puntata di Beautiful in onda il 29 luglio 2025 alle ore 13.45 su Canale5, la Forrester raggiungerà il marito nel suo studio sia per avere notizie fresche su suo nonno sia per raccontargli del suo faccia a faccia con Thomas. La Forrester confesserà al consorte che suo fratello le ha raccontato tutto e le ha assicurato di non essere un assassino. Per lei questo basta e avanza per non puntare il dito contro il suo amato fratellone e desidera che da ora in poi la questione Emma Barber venga chiusa e non tormenti più la loro famiglia. Ma il dottore sarà del suo stesso parere? Nel mentre RJ e Luna saranno in compagnia di Eric. Il patriarca si sente molto meglio e sarà felice di vedere i due ragazzi così uniti. Orgoglioso dell’amore che è nato tra loro li spingerà a non lasciare che niente e nessuno impedisca loro di stare insieme e darà la sua benedizione al loro legame, nato tra i fogli da disegno della sua nuova collezione. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà negli episodi della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Steffy ne è convinta, Thomas è innocente

Steffy ha una missione ben precisa: vuole salvare Thomas dalle pesanti accuse che sono cadute su di lui. La ragazza ha affrontato il suo adorato fratello e lo ha pregato di raccontargli, una volta per tutte, cosa è successo con Emma. Il ragazzo ha confessato di non essere privo di colpa, del resto è lui che ha nascosto a Hope la verità su Beth ma le ha assicurato di non essere un assassino e di essere anzi distrutto per la tragica fine della Barber. Alla Forrester sono bastate queste parole per convincersi di quanto già aveva in mente, ovvero che Thomas non è un assassino e ha già scontato da anni gli errori che ha commesso. Ora però deve convincere Finn a crederci e sarà quello l’ostacolo più difficile da superare.

Beautiful: Steffy dice basta, Finn deve smetterla di tormentare Thomas

Steffy raggiungerà Finn nel suo studio e lo farà per due motivi: il primo sarà per avere notizie fresche su suo nonno, in fase di guarigione ma ancora in ospedale, il secondo invece sarà per raccontargli quello che suo fratello le ha confessato. Steffy ha colto il suggerimento del marito e ha parlato con Thomas e ora è più che mai convinta che lui non sia un assassino. E sarà proprio questo che riferirà al suo consorte, chiedendogli anzi pregandolo di smetterla di tormentare Thomas e di pensare che lui sia una persona orribile e criminale. La Forrester spererà che le cose tra loro si sistemino e che lei non debba più soffrire nel vedere due degli uomini più importanti della sua vita in lite. Ma riuscirà a convincere Finn?

Eric benedice l’unione tra RJ e Luna, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Dopo il litigio con Zende, che non mollerà la presa sulla bella stagista, RJ e Luna sono arrivati in ospedale da Eric. I due ragazzi sono felici di rivedere il patriarca sveglio e decisamente lucido e lui sarà molto contento di vederli insieme. Il Forrester senior rivelerà ai due ragazzi di essere fiero di loro e li spingerà a godersi il loro amore senza farsi mai e poi mai condizionare da nessuno. Eric darà loro la sua benedizione ma questa, ve lo anticipiamo, non basterà a salvarli dai guai. I due giovani presto si troveranno in pericolo, quello che è già dietro l’angolo e nasconde una verità molto dura.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 27 luglio al 2 agosto 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.