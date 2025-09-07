Beautiful, Forbidden Fruit, Innocence e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 7 settembre 2025

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni degli appuntamenti con le Soap Mediaset del daytime di Canale5 e dell'access prime time di Rete4. Ecco che cosa accadrà nelle puntate di oggi, 7 settembre 2025, di Beautiful in onda alle ore 14.15, di Forbidden Fruit alle ore 14.30, di Innocence in arrivo alle ore 18.10 e de La Promessa trasmessa alle ore 19.40.

Beautiful: Vediamo cosa succederà nella puntata del 7 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful in onda oggi - 7 settembre 2025 - RJ rivelerà alla giovane Nozawa di avere un terribile sospetto: Bill Spencer potrebbe essere suo padre. Il pensiero ha già sfiorato la stagista ma per il momento ha deciso di non andare in fondo alla questione, consapevole che l’argomento “chi è mio padre” è sempre stato un taboo per lei e sua madre. Ma le dichiarazioni del suo compagno e soprattutto i suoi suggerimenti, la porteranno a prendere una decisione che potrebbe cambiare il suo futuro. Qui la trama completa di Beautiful.

Forbidden Fruit: ecco cosa succede nella puntata del 7 settembre 2025

Nell'episodio di Forbidden Fruit di oggi - 7 settembre 2025 - Alihan e Zeynep incontrano Zerrin, che continua a dirsi contraria alla loro relazione. Lui non la prende per niente bene, tanto che reagisce in maniera forte. Intanto, Kemal va a far visita ad Halit per dirgli che nei giorni a venire andrà a lavorare in ufficio. L'imprenditore si fa consolare da Ender, che non perde occasione per sferrare un duro colpo a Yildiz. La mora manda alla bionda una foto in cui è insieme al marito mentre lui dorme. Yildiz, appreso il tradimento, corre da Ender ed inveisce contro di lei e contro Halit; poi, sviene. In ospedale, il medico dice all'imprenditore che sua moglie si è sentita male perché in dolce attesa. Tuttavia, la verità è che è tutta una messinscena... Qui la trama completa di Forbidden Fruit.

Innocence: scopriamo le Anticipazioni della puntata di oggi 7 settembre 2025

Nella puntata di Innocence di oggi - 7 settembre 2025 - Bahar non si rassegna. La donna ce la sta mettendo tutta per cercare di convincere Ela a rendere pubblica la sua gravidanza. Tuttavia, la figlia continua ad opporsi, convinta che la gente la prenderà di mira. Dunque, Ela stabilisce che preferisce mantenere un certo riserbo sulla delicata questione. Irem, però, non è dello stesso avviso. L'influencer fa una diretta social in cui parla del divorzio da Ilker e dell'aborto della sua rivale in amore. Entrambe la notizie fanno esplodere un grande scandalo. Intanto, durante un litigio famigliare, Mert scopre che Timur potrebbe finire dietro le sbarre. Sotto shock e in pensiero per le sorti di suo padre Timur, il bambino punta il dito contro Ela. Il giorno dopo, la rossa decide che è tempo di tornare all'università insieme a Burcak e Umut; purtroppo, le cose non fileranno lisce come l'olio per lei... Qui la trama completa di Innocence.

La Promessa: scopriamo la Trama della puntata di oggi 7 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 7 settembre 2025 - Julia fermerà la furia di José Juan, deciso a uccidere Martina, per lui l’ostacolo alle nozze tra la sua ex cognata e Curro. Julia rivelerà quanto successo al baronetto, che deciderà di dare un taglio netto a questa assurda situazione in cui si è trovato. Jana tornerà a palazzo per la felicità di Manuel e per l’ira di Cruz, che sgriderà la ragazza per non essere corsa a porgerle le sue scuse. L’ex cameriera non si lascerà spaventare dalla voce alta della sua futura suocera e metterà le cose in chiaro: non intende più farsi mettere in piedi in testa. Dopo aver sconvolto la marchesa, la giovane chiederà un misterioso favore a Maria mentre Petra minaccerà Don Ricardo di rivelare a Santos tutta la verità su sua madre se non lo farà lui. Qui la trama completa de La Promessa.

