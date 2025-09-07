Innocence, Anticipazioni della Puntata di oggi 7 settembre 2025: Mert accusa Ela, Timur in carcere per colpa sua!

TGCom24
Innocence
Anche oggi, domenica 7 settembre 2025, Innocence, la serie tv turca, ci terrà compagnia su Canale 5. Scopriamo insieme che cosa accadrà nella nuova puntata!

Le anticipazioni della dizi turca di Canale 5, Innocence sono cariche di emozioni. Nel nuovo episodio, in onda il 7 settembre 2025 alle 18:10 circa, Bahar non si rassegna. La donna ce la sta mettendo tutta per cercare di convincere Ela a rendere pubblica la sua gravidanza. Tuttavia, la figlia continua ad opporsi, convinta che la gente la prenderà di mira. Dunque, Ela stabilisce che preferisce mantenere un certo riserbo sulla delicata questione. Irem, però, non è dello stesso avviso. L'influencer fa una diretta social in cui parla del divorzio da Ilker e dell'aborto della sua rivale in amore. Entrambe la notizie fanno esplodere un grande scandalo. Intanto, durante un litigio famigliare, Mert scopre che Timur potrebbe finire dietro le sbarre. Sotto shock ed in pensiero per le sorti di suo padre Timur, il bambino punta il dito contro Ela. Il giorno dopo, la rossa decide che è tempo di tornare all'università insieme a Burcak ed Umut; Purtroppo, le cose non fileranno lisce come l'olio per Ela...

Innocence: Irem lascia Ilker...

Ela ricorda tutto. La poverina, durante un colloquio con la sua psicoterapeuta, ha iniziato a parlare di una strana sensazione di vuoto allo stomaco che avvertiva dal momento in cui aveva riaperto gli occhi in ospedale; e così le è tornato in mente che, quando è stata aggredita, era incinta. Sotto shock, Ela si è diretta in fretta e furia a casa di Ilker, puntandogli il dito contro: l'aveva aggredita appositamente per farle perdere il bambino che portava in grembo. A questo punto, lui è si visto costretto ad ammettere di averla assalita e di essere il padre del bebè mai nato. Irem, disgustata dal racconto di Ilker, è arrivata a prendere una decisione a dir poco drastica: era pronta a mettere la parola "fine" al loro sventurato matrimonio.

Irem annuncia il suo divorzio e l'aborto di Ela... Ecco che cosa succederà nella Puntata di Innocence

Secondo Bahar non c'è altro da fare: la cosa migliore sarebbe rendere pubblica la gravidanza interrotta di Ela quanto prima. Quest'ultima, però, è di tutt'altro avviso. Ela crede che, se si sapesse che al momento dell'aggressione era in dolce attesa, le persone si rivolterebbero contro di lei. Tuttavia, c'è qualcun altro che sta prendere la parola al posto suo. Irem, ancora sconvolta da ciò che ha da poco scoperto, sta facendo una diretta social. Chiacchierando con i suoi numerosi follower - bramosi di gossip e scandali -, l'influencer annuncia sia il suo divorzio da Ilker che l'aborto di Ela. Neanche a dirlo, entrambe le notizie infiammano l'opinione pubblica. Che cosa accadrà adesso a tutti loro?

Mert contro sua sorella Ela, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 7 settembre 2025 di Innocence

Nel corso di un'accesa discussione famigliare, emerge che Timur si trova in una situazione molto delicata. Come gli aveva preannunciato Banu, ora che è venuto fuori che Ela era incinta al momento dell'aggressione, lui rischia grosso, visto che ha accettato un'ingente somma di denaro dall'uomo che stanno accusando. Mert scopre che Timur potrebbe finire dietro le sbarre, e va nel panico. Il bambino, preoccupato per le sorti del papà, si scaglia contro la sorella, additandola come la sola responsabile di tutto ciò che sta accadendo di brutto nella loro famiglia. Il giorno seguente, benché sia ancora scossa, Ela sceglie di tornare all'università insieme a Burcak ed Umut: avverte il forte bisogno di provare a tornare alla normalità. Peccato che le cose non saranno così semplici per lei...

Innocence va in onda nel daytime del weekend di Canale5.

