Beautiful Anticipazioni Puntata del 7 settembre 2025: RJ e Luna tormentati dai dubbi su Bill e Poppy. Ecco perché

Anticipazioni TV

Vediamo cosa succederà nella puntata di Beautiful in onda il 7 settembre 2025 su Canale5. Le anticipazioni dell'episodio della Soap ci rivelano che RJ rivelerà a Luna i suoi dubbi su Bill e Poppy.

Il rapporto stranamente intenso tra Bill e Poppy sta scatenando molti dubbi sia in Luna che in RJ, che nella puntata di Beautiful in onda il 7 settembre 2025, alle ore 14.15 su Canale5, rivelerà alla giovane Nozawa di avere un terribile sospetto: Bill Spencer potrebbe essere suo padre. Il pensiero ha già sfiorato la stagista ma per il momento ha deciso di non andare in fondo alla questione, consapevole che l’argomento “chi è mio padre” è sempre stato un taboo per lei e sua madre. Ma le dichiarazioni del suo compagno e soprattutto i suoi suggerimenti, la porteranno a prendere una decisione che potrebbe cambiare il suo futuro. Ecco nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 7 settembre 2025: RJ rivela a Luna tutti i suoi dubbi

Tra Bill e Poppy è scattata la passione e ormai tutti si sono resi conti che i due sono più che mai uniti e complici. Una cosa particolarmente strana visto che si tratta di Dollar Bill, un uomo tutto d’un pezzo, che non si lascia certo entusiasmare da una cottarella. Il manager è sempre stato un tipo poco romantico ma pare aver lasciato tutto questo dietro alla porta. RJ e Luna sono stati i primi ad accorgersene e i due giovani hanno cominciato a interrogarsi su cosa stia davvero succedendo. Il giovane Forrester ha tanti dubbi in testa ma anche tanti sospetti, che vorrà condividere con la sua compagna, tentando di essere il più delicato possibile, visto che si tratta di un argomento delicato, che tocca da vicino la Nozawa.

RJ sospetta che Bill sia il padre di Luna, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

RJ ha fatto due conti ed è certo che il momento in cui Bill e Poppy si sono incontrati la prima volta, coincide con il momento in cui la Nozawa è rimasta incinta. Il ragazzo non ha certo la certezza matematica di quello che dice ma i giorni in cui Luna è stata concepita potrebbero essere proprio quelli del party a cui Bill ha partecipato. Il giovane Forrester rivelerà alla stagista tutte le sue perplessità e lei non potrà escludere che abbia ragione. In effetti le cose potrebbero andare esattamente come dice il figlio di Ridge ma continua a non capire perché sua madre non abbia mai detto niente. Ha però fatto finta di non conoscere il magnate e questa cosa puzza di bruciato.

Beautiful Anticipazioni: RJ sprona Luna a parlare con sua madre

Luna dovrà ammettere che RJ potrebbe avere ragione e questo spiegherebbe perché Poppy ha fatto finta di non conoscere Bill. La ragazza sarà attratta dalla verità ma avrà anche timore di affrontare sua madre. Il figlio di Ridge la spronerà a farsi coraggio e a mettere finalmente un punto a una storia che da tempo la sta facendo soffrire e che la fa sentire incompleta. Lei ha tutto il diritto di sapere chi sia il suo vero padre e dovrebbe scoprire se davvero si tratta di Bill Spencer oppure no. Luna capirà che il suo amato ha ragione e, preso coraggio, si appresterà a parlare con Poppy.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.