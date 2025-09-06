Forbidden Fruit Anticipazioni 7 settembre 2025: Yildiz è incinta! Ma sarà vero?

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 7 settembre 2025 su Canale 5: a quanto pare, Yildiz è in dolce attesa... ma le cose potrebbero non stare proprio così.

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit ci lasceranno di stucco. Nell'episodio in onda il 7 settembre 2025 alle 14:30, Alihan e Zeynep incontrano Zerrin, che continua a dirsi contraria alla loro relazione. Lui non la prende per niente bene, tanto che reagisce in maniera forte. Intanto, Kemal va a far visita ad Halit per dirgli che nei giorni a venire andrà a lavorare in ufficio. L'imprenditore si fa consolare da Ender, che non perde occasione per sferrare un duro colpo a Yildiz. La mora manda alla bionda una foto in cui è insieme al marito mentre lui dorme. Yildiz, appreso il tradimento, corre da Ender ed inveisce contro di lei e contro Halit; poi, sviene. In ospedale, il medico dice all'imprenditore che sua moglie si è sentita male perché in dolce attesa. Tuttavia, la verità è che è tutta una messinscena...

Forbidden Fruit: Alihan furioso con Zerrin...

Ormai è ufficiale: Alihan e Zeynep sono una coppia a tutti gli effetti. Lui l'ha sorpresa con una romantica proposta di matrimonio, e lei, innamoratissima, non ha potuto far altro che accettare con grande entusiasmo. Peccato che c'è qualcuno che non ne sia per niente felice. Oltre Hira, la quale si è sentita presa in giro sia da Alihan che da Zeynep, nemmeno Zerrin fa i salti di gioia. I due promessi sposi incontrano la donna, che insiste nel ribadire di non essere favorevole alla loro relazione. Alihan, furioso per le parole di sua sorella Zerrin, reagisce impulsivamente ed impetuosamente...

Yildiz scopre il tradimento di Halit... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Kemal sta andando a far visita ad Halit, e lo farà innervosire molto. Il giovane dice all'imprenditore che nei giorni a venire andrà a lavorare in ufficio. Halit, furibondo, ha bisogno di sfogarsi e distrarsi, così va a rifugiarsi tra le braccia di Ender. Quest'ultima, impaziente di mettere fuori gioco Yildiz e riprendersi l'ex marito, lo accoglie senza pensarci su due volte. Allora, non appena Halit si addormenta, Ender si scatta una foto insieme a lui e poi la invia alla sua rivale in amore. In che modo reagirà Yildiz quando avrà sotto gli occhi la prova del tradimento di Halit?

Yildiz inscena una gravidanza, nelle Anticipazioni della puntata del 7 settembre 2025 di Forbidden Fruit

Yildiz vede la foto che prova il tradimento di Halit e, tanto arrabbiata quanto delusa, si dirige in tutta fretta a casa di Ender per affrontare entrambi. Una volta qui, però, dopo un'accesa discussione, la bionda accusa improvvisamente un malore. L'uomo le presta subito soccorso. Giunti in ospedale, il dottore visita Yildiz ed in seguito rivela ad Halit che sua moglie si è sentita male perché è in dolce attesa. La verità, tuttavia, è ben altra. Infatti, la sorella di Zeynep ha semplicemente pagato l'assistente del dottore affinché scambiasse i risultati delle sue analisi con quelli di una donna realmente incinta. Fa tutto parte di un piano finemente architettato per tentare di tenersi stretto il ricco consorte!

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì alla domenica nel daytime di Canale 5.