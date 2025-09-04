Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 settembre 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 settembre 2025.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 settembre 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 settembre 2025 - Poppy e Bill si sono ritrovati nella stessa casa con Luna e RJ ma solo loro due si sono accorti di non essere soli. Lo Spencer e la Nozawa cercheranno di scappare dall'imbarazzo in cui sono finiti e penseranno che l’unica soluzione sia quella di scappare dalla finestra, come degli adolescenti beccati dai genitori. Peccato però che il loro tentativo di fuga non basti per evitare che i ragazzi, nell’altra stanza, si accorgano di loro; riusciranno però a evitare che si scopra cosa stava davvero succedendo... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de Beautiful dal 1° al 6 settembre 2025.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 4 settembre 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 4 settembre 2025 - Hira racconta a Zeynep di aver visto degli anelli di fidanzamento a casa di Alihan, e al loro interno c'è incisa una data. La mora ricorda che l'amato la lasciò esattamente due giorno dopo la data in questione, così capisce che voleva chiederle di sposarlo. Allora, Zeynep dice tutto all'amica, che non la prende molto bene. Dopodiché, Hakan porta la giovane a casa di Alihan, e lui le fa la proposta di matrimonio. Zeynep, emozionata, accetta. Intanto, Yildiz rifiuta la proposta di Kemal di tornare insieme, perché vuole restare con Halit. Di conseguenza, il ragazzo rassegna le sue dimissioni. Per finire, alla festa d'inaugurazione dell'hotel, Halit sembra infastidito da Erdem, proprio come previsto da Ender... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Forbidden Fruit dal 1° al 5 settembre 2025.

If you Love: Che cosa accadrà oggi, 4 settembre 2025

Nella puntata di If you Love di oggi - 4 settembre 2025 - Leyla confessa ad Ates di aver ritrovato sua madre, ma lui ammette che sapeva già tutto. Dopodiché, i due si dicono addio. Il mattino seguente, Ates parte. Intanto, Yakup fa sapere a Mert che presto diventerà suo zio. Fusun, invece, minaccia apertamente Umut. Ilgaz, origliando la loro conversazione, scopre che lui era in combutta con Oran per prendere il controllo dell'azienda... Qui la trama completa della puntata di If you Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di If you Love dal 30 agosto al 5 settembre 2025.

La forza di una donna: Anticipazioni del 4 settembre 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 4 settembre 2025 - Bahar sta raccontando a Ceyda e Yeliz per filo e per segno l'appuntamento con Arif. Intanto, Sirin, preoccupata per Enver, informa Suat che il padre sta per incontrare Sarp. Nel mentre, Enver e suo "genero" si stanno confrontando. L'uomo accusa ferocemente Sarp, poi gli ordina persino di non avvicinarsi a Bahar e ai figlioletti. Sopraggiungono all'improvviso gli uomini di Suat che costringono Enver ed il giovane a fuggire. In taxi, il sarto accusa un malore... Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 1° al 5 settembre 2025.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 4 settembre 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 settembre 2025 - Maria cederà ai suoi impulsi più irrefrenabili. La Fernandez non riuscirà a trattenere la sua attrazione per padre Samuel e mentre passeranno del tempo insieme, sempre per occuparsi dei bisognosi, gli stamperà un bacio sulle labbra. Intanto Don Alonso rifiuterà di entrare in società con il Duca De Carril nonostante le insistenze di Don Lorenzo mentre Cruz comincerà a temere che la telefonata e le calle ricevute siano opera di Leocardia, la sua peggiore nemica. Tra Don Ricardo e Pia le cose miglioreranno di giorno in giorno e il maggiordomo cercherà di recuperare il suo rapporto con Santos. Petra, decisa a non far guadagnare terreno alla sua rivale in nessun modo, le metterà la pulce nell’orecchio rivelandole che la moglie di Don Ricardo è viva. Intanto alla tenuta arriverà la notizia che all’ospedale è ricoverata una ragazza in stato di incoscienza. Manuel spererà possa trattarsi di Jana... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 31 agosto al 6 settembre 2025.