TGCom24
Home | TV | Anticipazioni | Beautiful | Beautiful Anticipazioni Puntata del 4 settembre 2025: Bill e Poppy in fuga dalla finestra… ma non basta!
Schede di riferimento
Beautiful
Beautiful
Anticipazioni TV

Beautiful Anticipazioni Puntata del 4 settembre 2025: Bill e Poppy in fuga dalla finestra… ma non basta!

Silvia Farris

Vediamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 4 settembre 2025. Nell'episodio della Soap di Canale5 vedremo Bill e Poppy tentare di farla franca scappando dalla finestra ma Luna e RJ li staneranno!

Beautiful Anticipazioni Puntata del 4 settembre 2025: Bill e Poppy in fuga dalla finestra… ma non basta!

Poppy e Bill si sono ritrovati nella stessa casa con Luna e RJ ma solo loro due si sono accorti di non essere soli. Nella puntata di Beautiful in onda il 4 settembre 2025, alle ore 13.45 su Canale5, lo Spencer e la Nozawa cercheranno di scappare dall'imbarazzo in cui sono finiti e penseranno che l’unica soluzione sia quella di scappare dalla finestra, come degli adolescenti beccati dai genitori. Peccato però che il loro tentativo di fuga non basti per evitare che i ragazzi, nell’altra stanza, si accorgano di loro; riusciranno però a evitare che si scopra cosa stava davvero succedendo. Vediamo come e cosa accadrà nel dettaglio nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni: Bill e Poppy sono finiti nei guai

Tra Bill e Poppy è scoppiata la passione, peccato però che il posto scelto dallo Spencer per consumare l’incontro amoroso tra lui e la madre di Luna, si sia rivelato quello più sbagliato. Sì perché il magnate ha portato la donna nella casa sulla spiaggia che Wyatt ha appena affittato a RJ. Il giovane Forrester, felice di poter avere finalmente un luogo dove poter stare senza essere disturbato dai suoi inevitabilmente ingombranti genitori, ha deciso di mostrare alla sua affascinante compagna la sua nuova abitazione e senza aspettare un giorno in più, l’ha portata là, ignorando che la stessa idea l’avesse avuta Bill, convinto di avere ancora del tempo prima che il nuovo inquilino di suo figlio arrivasse.

Beautiful Anticipazioni 4 settembre 2025: Poppy e Bill in fuga dalla finestra

Bill si è trovato a vivere una situazione imbarazzante che probabilmente nemmeno da adolescente ha vissuto. Lo Spencer ha scoperto che RJ e ancora peggio Luna, la figlia di Poppy, stanno amoreggiando come lui nella stessa casa, in un’altra stanza e senza sapere che loro siano là. Poppy, imbarazzatissima, consiglierà di darsi alla fuga il prima possibile e di farlo attraverso la finestra. Non sarà certo semplice ma non tanto per la prova di agilità quanto per il fatto che i due dovranno comunque passare davanti ai due giovani, che rischieranno di vederli o comunque di scorgere le loro ombre. I due decideranno di rischiare comunque, convinti che sia meglio questa soluzione che farsi trovare svestiti in una camera da letto. Purtroppo per loro, le cose andranno esattamente come temevano e verranno beccati in pieno ma saranno molto lesti nel trovare una scusa per la loro presenza.

Bill e Poppy la fanno franca, ecco cosa vedremo nella puntata di Beautiful

Poppy e Bill scapperanno davvero dalla finestra e passeranno davanti a quella della camera dove si trovano i due ragazzi. Come purtroppo temevano, le loro ombre verranno viste e la Nozawa jr. lancerà un urlo, che costringerà i “fuggitivi” a entrare in casa, mostrarsi e inventare una scusa plausibile per la loro presenza. Inventeranno di essere arrivati perché Bill voleva mostrare alla sua speciale amica la casa in affitto una volta occupata da suo figlio. I due la faranno franca anche se Luna capirà che sua madre ormai sta frequentando assiduamente lo Spencer e che, probabilmente, c’è stato già qualcosa tra loro. La situazione la metterà da una parte a disagio mentre dall’altra le farà sorgere mille domande riguardo a suo padre, quell’uomo che non ha mai conosciuto, che non ha mai saputo chi sia e che vorrebbe incontrare. La stagista inizierà a pensare che possa trattarsi proprio di Bill, visto l’interesse che la sua mamma gli sta mostrando da ormai diverso tempo. Questo pensiero, ve lo anticipiamo, diventerà il suo (pericoloso) chiodo fisso.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 1° al 6 settembre 2025.

Beautiful va in onda nel daytime di Canale 5, dal lunedì alla domenica.

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
Beautiful
Beautiful
Silvia Farris
  • Redazione nella sezione TV di Comingsoon.it
  • Esperta in Comunicazione Storica e multimedialità
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Uomini e Donne, Cristina non si presenta ad un evento con Gianmarco: c'entra un misterioso ragazzo
news VIP Uomini e Donne, Cristina non si presenta ad un evento con Gianmarco: c'entra un misterioso ragazzo
Beautiful Anticipazioni dal 7 al 13 settembre 2025: Luna vuole la verità, Bill è suo padre?
anticipazioni TV Beautiful Anticipazioni dal 7 al 13 settembre 2025: Luna vuole la verità, Bill è suo padre?
Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso annuncia un nuovo progetto social che scatena i fan
news VIP Ballando con le Stelle, Barbara d’Urso annuncia un nuovo progetto social che scatena i fan
Uomini e Donne, Clarissa Marchese a cuore aperto: "Io e Federico abbiamo avuto un periodo di crisi, ecco cosa ci ha salvati"
news VIP Uomini e Donne, Clarissa Marchese a cuore aperto: "Io e Federico abbiamo avuto un periodo di crisi, ecco cosa ci ha salvati"
Ascolti tv, clamoroso: chi ha trionfato tra Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
news VIP Ascolti tv, clamoroso: chi ha trionfato tra Ruota della Fortuna e Affari Tuoi
Uomini e Donne, Gemma Galgani frequenta il padre di Claudia Lenti!
news VIP Uomini e Donne, Gemma Galgani frequenta il padre di Claudia Lenti!
Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 settembre 2025
anticipazioni TV Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 settembre 2025
Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone: "Stiamo già pensando a un secondo figlio"
news VIP Uomini e Donne, Asmaa Fares e Cristiano Lo Zupone: "Stiamo già pensando a un secondo figlio"
Scopri tutte le News Film
I Programmi del Momento
Beautiful
Uomini e Donne
Un Posto al Sole
Grande Fratello
La Promessa
Temptation Island
Amici
L'Isola dei Famosi
La forza di una donna
Il Paradiso delle Signore
Tutti i Programmi TV
Stasera in TV
Guida TV