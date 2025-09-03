Forbidden Fruit Anticipazioni 4 settembre 2025: Alihan chiede a Zeynep di sposarlo!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di Forbidden Fruit in onda il 4 settembre 2025 su Canale 5 rivelano che Alihan spiazza Zeynep con una romantica proposta di matrimonio...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 settembre 2025 alle 14:20, Hira racconta a Zeynep di aver visto degli anelli di fidanzamento a casa di Alihan, e al loro interno c'è incisa una data. La mora ricorda che l'amato la lasciò esattamente due giorno dopo la data in questione, così capisce che voleva chiederle di sposarlo. Allora, Zeynep dice tutto all'amica, che non la prende molto bene. Dopodiché, Hakan porta la giovane a casa di Alihan, e lui le fa la proposta di matrimonio. Zeynep, emozionata, accetta. Intanto, Yildiz rifiuta la proposta di Kemal di tornare insieme, perché vuole restare con Halit. Di conseguenza, il ragazzo rassegna le sue dimissioni. Per finire, alla festa d'inaugurazione dell'hotel, Halit sembra infastidito da Erdem, proprio come previsto da Ender...

Forbidden Fruit va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14.20 su Canale 5.