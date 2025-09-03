La forza di una donna Anticipazioni 4 settembre 2025: Enver in fin di vita!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni dell'Episodio de La forza di una donna, in onda domani 4 settembre 2025 su Canale 5, ci svelano che Enver rivede Sarp ed ha un infarto!

Leggendo le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, La forza di una donna, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 settembre 2025 attorno alle 16:00, Bahar sta raccontando a Ceyda e Yeliz per filo e per segno l'appuntamento con Arif. Intanto, Sirin, preoccupata per Enver, informa Suat che il padre sta per incontrare Sarp. Nel mentre, Enver e suo "genero" si stanno confrontando. L'uomo accusa ferocemente Sarp, poi gli ordina persino di non avvicinarsi a Bahar e ai figlioletti. Sopraggiungono all'improvviso gli uomini di Suat che costringono Enver ed il giovane a fuggire. In taxi, il sarto accusa un malore...

La forza di una donna: Bahar si apre con Ceyda e Yeliz...

Ceyda è convinta che Bahar ed Arif sarebbero una coppia perfetta, ed è per questo che ha deciso di prendere in mano la situazione: i due provano qualcosa l'una per l'altro, ma entrambi hanno paura di fare il primo passo. Allora, la cantante ha preso in mano la situazione e prima ha spronato Arif a dichiararsi a Bahar, poi ha affrontato quest'ultima per spingerla a lasciarsi andare ai sentimenti che sente, e che dovrebbe smettere d'ignorare, o peggio reprimere. In seguito, lui ha invitato Bahar a fare colazione insieme in un bel locale con vista sul mare, e qui le ha aperto il suo cuore... Ora, la ragazza sta raccontando a Ceyda e Yeliz l'appuntamento con Arif nel dettaglio...

Sirin in allarme... Questo è ciò che è successo nella Puntata de La forza di una donna

Da quando Enver ha scoperto che Sarp è ancora vivo, a differenza di ciò che lui e chiunque altro hanno sempre pensato per anni, ha un chiodo fisso: vuole incontrarlo quanto prima per avere un confronto con l'ex genero. Pertanto, Enver non fa che insistere con Sirin, chiedendole di fissargli un appuntamento con Sarp. Lei ha provato più e più volte che, se lo assecondasse, correrebbero tutti un grave pericolo, però il padre non sente ragioni. Così, alla fine, Sirin si vede costretta a cedere alla pressante richiesta paterna, salvo pentirsene un attimo dopo...

Enver accusa un malore, nelle Anticipazioni dell'Episodio del 4 settembre 2025 de La forza di una donna

Temendo per l'incolumità di Enver, dopo avergli organizzato un incontro con Sarp, Sirin si affretta a mettere Suat al corrente del fatto che i due si stiano per rivedere. Enver e Sarp si ritrovano faccia a faccia, ed il primo passa subito all'attacco: lo accusa di aver fatto dei gravi errori in passato, specialmente perché corteggiò la cognata, che all'epoca era soltanto una ragazzina. Dopodiché, Enver gli impone persino di lasciare in pace Bahar ed i figlioletti, facendogli capire che i tre - a dispetto di ciò che credeva - sono ancora vivi. A questo punto, però, sopraggiungono gli scagnozzi di Suat. Il sarto e Sarp si danno alla fuga, e salgono su un taxi in cui Enver accuserà un malore!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La forza di una donna dal 1° al 5 settembre 2025.

La forza di una donna va in onda dal lunedì al venerdì su Canale 5 a partire dalle 16:00.