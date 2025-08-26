Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 agosto 2025

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love e La forza di una donna - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 agosto 2025.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Forbidden Fruit, If you Love, La forza di una donna e La Promessa, che andranno in onda oggi, 26 agosto 2025, le prime quattro su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire le avventure e le disavventure di due sorelle, Zeynep e Yildiz. In seguito prima alle 15.10 e poi alle 17:10 incontreremo prima l'affascinante Ates e poi la coraggiosa Bahar. Infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel. *Attenzione! Questa settimana Io Sono Farah non andrà in onda.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 agosto 2025

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 agosto 2025 - Wyatt ha una grande notizia da dare a suo padre. Il ragazzo informerà Bill di voler lasciare la città, di voler mettere in affitto il suo appartamento e di essere pronto a una nuova vita. Come reagirà Dollar Bill a questa decisione presa dal suo secondogenito? Intanto Steffy ringrazierà ancora una volta Finn per quello che ha fatto per suo nonno e scoprirà, con grande felicità, che il patriarca sta per essere dimesso. Intanto alla Forrester, Poppy raggiungerà sua figlia ma si troverà ad affrontare un duro confronto con sua sorella Li, anche lei alle maison... Qui la trama completa della puntata di Beautiful.

Forbidden Fruit: Trama dell'episodio di oggi 26 agosto 2025

Nella puntata di Forbidden Fruit di oggi - 26 agosto 2025 - Halit ha paura che ciò che è accaduto alla festa possa sporcare il buon nome degli Argun. Intanto, Ender sfrutta la situazione per provare a mettere un po' di zizzania tra l'ex e Yildiz, coinvolgendo nel suo diabolico piano - a loro insaputa - anche Zerrin e Zehra. Zeynep. invece, sentendosi in colpa, tenta di tenere Alihan a debita distanza, accusandolo di causarle solo dolore. Nel frattempo, Cem le fa sapere che continuerà a starle vicino come amico... Qui la trama completa della puntata di Forbidden Fruit.

If you Love: Che cosa accadrà oggi, 26 agosto 2025

Nella puntata di If you Love di oggi - 26 agosto 2025 - Ates sta per svelare a tutti che Leyla è una truffatrice, e vuole farlo in modo teatrale. Così, la sposina abbandona in lacrime il ricevimento, come tutti gli altri membri della banda. In seguito, Leyla, Meryem e Baris si dicono pronti a dire addio per sempre alla vita da truffatori e ai soldi di Yakup per ricominciare da zero. I tre si danno appuntamento per il giorno seguente all'hotel in cui si trova Leyla. Meryem e Baris dovranno stare attenti a non farsi beccare dal loro "capo"... Qui la trama completa della puntata di If you Love.

La forza di una donna: Anticipazioni del 26 agosto 2025

Nella puntata de La forza di una donna di oggi - 26 agosto 2025 - Umran va a trovare Ceyda per verificare in che modo lei stia spendendo i soldi che le ha dato, senza sapere però che l'appartamento appartiene a Musa. Intanto, Piril si accorge che Bahar si è aperta un nuovo profilo social. Sarp, invece, chiede a Levent di organizzargli un incontro con Sirin. Suat, scoperto del loro incontro, affronta a brutto muso Munir per non averlo impedito! Qui la trama completa della puntata de La forza di una donna.

La Promessa: Le anticipazioni della puntata di oggi 26 agosto 2025

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 agosto 2025 - Teresa si rende conto che Vera nasconde qualcosa, e così le fa delle domande sul suo rapporto con il duca de Carril. Intanto, Santos viene a sapere che Ricardo e Pia si sono riconciliati, e s'innervosisce. Jana, invece, è molto agitata al pensiero che a breve ci sarà la sua festa di fidanzamento con Manuel; come se non bastasse, scopre che quest'ultimo e Cruz si sono accordati per mentire sul suo passato, in modo tale che possa avere una storia più "decorosa" agli occhi dei membri dell'alta società che saranno presenti all'evento... Qui la trama completa della puntata de La Promessa.

