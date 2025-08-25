Beautiful Anticipazioni Puntata del 26 agosto 2025: Wyatt sconvolge Bill, vuole andarsene!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 26 agosto 2025 su Canale5 Wyatt rivelerà a Bill di voler lasciare la città e di voler cambiare vita. Sarà un addio! Scopriamo insieme le anticipazioni e le trame dell'episodio della Soap.

Wyatt ha una grande notizia da dare a suo padre. Nella puntata di Beautiful in onda il 26 agosto 2025, alle ore 13.45 su Canale5, il ragazzo informerà Bill di voler lasciare la città, di voler mettere in affitto il suo appartamento e di essere pronto a una nuova vita. Come reagirà Dollar Bill a questa decisione presa dal suo secondogenito? Intanto Steffy ringrazierà ancora una volta Finn per quello che ha fatto per suo nonno e scoprirà, con grande felicità, che il patriarca sta per essere dimesso. Intanto alla Forrester, Poppy raggiungerà sua figlia ma si troverà ad affrontare un duro confronto con sua sorella Li, anche lei alle maison. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà nell’episodio della Soap.

Beautiful Anticipazioni 26 agosto 2025: Wyatt se ne va!

La famiglia Spencer sta per affrontare un addio, probabilmente definitivo. Nella puntata di Beautiful in onda il 26 agosto 2025, Wyatt raggiungerà suo padre per informalo di aver preso un’importante decisione che cambierà tutto. Il giovane informerà Bill di volersene andare e di voler quindi mettere in affitto il suo appartamento sulla spiaggia, dove sino a ora ha abitato. Dollar Bill rimarrà spiazzato ma capirà le ragioni che spingono il suo secondogenito a voler cambiare vita e a voler trovare la sua felicità altrove e vi anticipiamo che non rivedremo tanto presto il fratello di Liam.

Nell’ottobre del 2023 vi avevamo già anticipato di un cambiamento per la Soap e della decisione di Darin Brooks di lasciare la Soap. Il personaggio di Wyatt, lo abbiamo visto, è rimasto in sordina per tanto tempo ed è arrivato il momento di salutarlo. Come abbiamo detto non lo rivedremo presto e non farà più parte del cast fisso di Beautiful.

Beautiful: Steffy ringrazia Finn per aver salvato Eric

Steffy ha portato a termine la sua missione o meglio è quello di cui si è convinta. Mentre Hope gela Brooke, la Forrester cerca di voltare pagina e di non pensare più alle drammatiche vicende che hanno colpito la sua famiglia e nemmeno al fatto che suo marito ha sparato a zero su suo fratello, pensando addirittura che possa essere un assassino. Finn ha promesso a sua moglie di non attaccare più Thomas e con queste parole, la Forrester è riuscita a calmarsi e a tornare a ringraziare il consorte per aver salvato Eric. In una delle sue visite al nonnino, la ragazza scoprirà dal suo bel dottore che il patriarca sta per essere dimesso e sarà talmente tanto felice da dimenticare tutto il resto. Finalmente la sua famiglia potrà tornare a sorridere.

Tra Li e Poppy è guerra aperta nella puntata di Beautiful

Chi non sorriderà per nulla sarà Li. La madre di Finn incontrerà Poppy alla Forrester, di nuovo. Penelope è reduce da un incontro con Bill, con cui prenderà accordi per un’altra serata romantica. Ma sua sorella cercherà di spegnere i suoi bollenti spiriti. La dottoressa Nozawa scoprirà che sua sorella sta frequentando un uomo – non capirà subito che si tratta dello Spencer – e penserà che la madre di Luna sia tornata all’attacco. Si convincerà che la persona in questione sia ricca e che la sua seducente sorellina voglia spennarlo, come suo solito. Non si farà quindi scrupolo di insultarla senza pietà, dandole della poco di buono e dell’approfittatrice. La loro conversazione farà tremare le mura della maison.

