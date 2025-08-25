Forbidden Fruit Anticipazioni 26 agosto 2025: Alihan respinto ancora, Ender escogita un altro piano!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Forbidden Fruit in onda il 26 agosto 2025 su Canale 5: mentre Alihan tenta senza successo di riavvicinarsi a Zeynep, Ender escogita l'ennesimo diabolico piano...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Forbidden Fruit, scopriamo che, nella puntata in onda il 26 agosto 2025 alle 14:15, Halit ha paura che ciò che è accaduto alla festa possa sporcare il buon nome degli Argun. Intanto, Ender sfrutta la situazione per provare a mettere un po' di zizzania tra l'ex e Yildiz, coinvolgendo nel suo diabolico piano - a loro insaputa - anche Zerrin e Zehra. Zeynep. invece, sentendosi in colpa, tenta di tenere Alihan a debita distanza, accusandolo di causarle solo dolore. Nel frattempo, Cem le fa sapere che continuerà a starle vicino come amico...

Forbidden Fruit: Halit preoccupato...

Nel corso dell'evento per promuovere l'azienda tessile di Alihan, Zehra ha "sganciato una bomba". La giovane ha sbandierato ai quattro venti di aver assistito ad una scena a cui lei stessa avrebbe fatto fatica a credere, se non l'avesse vista in prima persona: il moro e Zeynep che si baciavano appassionatamente e nascostamente in bagno, mentre Cem annunciava con grande gioia il fidanzamento con la ragazza. Zeynep è scappata per la vergogna, e Yildiz, in pensiero per lei, ha chiesto una mano ad Halit per rintracciarla; lui, però, era più preoccupato che l'accaduto potesse infangare il buon nome degli Argun...

Ender trama nell'ombra... Ecco che cosa accadrà in questa puntata di Forbidden Fruit

Ciò che è successo alla festa ha fatto vergognare Zeynep ed Alihan, ed ha fatto preoccupare Yildiz ed Halit; Ender, invece, ci ha visto una succulenta chance per raggiungere il suo solito obiettivo. La donna, infatti, sta provando a sfruttare la delicata situazione a suo favore. Conscia del fatto che l'ex marito abbia il forte timore che lo scandalo possa avere delle ripercussioni sulla sua famiglia, Ender coglie la palla al balzo per mettere ancora un po' di zizzania tra Halit e la mogliettina. Inoltre, coinvolgerà nel suo diabolico piano - a loro insaputa - anche Zerrin e Zehra...

Zeynep respinge Alihan, nelle Anticipazioni della puntata del 26 agosto 2025 di Forbidden Fruit

Zeynep deve fare i conti con la sua coscienza. La giovane si sente terribilmente in colpa nei confronti di Cem, poiché poco dopo avergli detto di essere pronta ad accettare la sua proposta di fidanzarsi con lui, si è scambiata un bacio appassionato con Alihan; Zehra li ha visti, lo ha detto a tutti, sbugiardando Zeynep e provocando una grande sofferenza in Cem. Ora, la ragazza sta tentando di tenere l'amato a debita distanza, accusandolo di causarle solo dolore; al contempo, confrontandosi con l'ormai ex, riceve una gradita sorpresa: Cem non le porta rancore, anzi, si dice disposto a restarle accanto semplicemente come amico...

