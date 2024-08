Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 6 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 agosto 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 6 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 6 agosto 2024 -Sheila capirà di essere stata ingannata. Dopo aver confidato i suoi crimini a Bill ed essersi convinta di aver finalmente trovato un uomo che la terrà al sicuro, la Carter si renderà conto di essere finita in trappola. Lo Spencer non sarà accorto e si farà beccare mentre dare una telefonata a Ridge. La rossa comprenderà molto bene che dall’altra parte della linea c’è il Forrester e che i due sono in combutta per farla finire in prigione con l’ergastolo. Intanto Brooke, Katie e Carter, ignari dei veri progetti sia del magnate che dello stilista, continueranno a preoccuparsi di come si stanno mettendo le cose per loro. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 agosto 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 6 agosto 2024 - Leyla prende di petto la Sezin e le chiede di essere sincera con il suo ex fidanzato: Kemal merita di sapere che pensa davvero che Emir possa aver messo incinta la mora. Benché la figlia di Onder e Vildan abbia il terrore di ciò che potrebbe accadere quando l'amato entrerà a conoscenza di questa sconcertante verità, decide comunque di dare ascolto alla zia, e così gli dà appuntamento al pozzo. Tuttavia, il Soydere non si presenterà, poiché preferirà raggiungere l'amica, che stava facendo pedinare da Zehir e che crede sia in serio pericolo. Con sua grande sorpresa, il protagonista si ritroverà davanti non soltanto ad Asu, bensì anche ad Hakki. L'uomo, dopo avergli chiesto di non cercarlo più, gli chiederà nuovamente di sposare la "nipote"... Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 6 agosto 2024 - Aslan è furibondo. Il biondo è determinato come non mai a trovare il responsabile dell'aggressione a Yagmur per fargliela pagare seduta stante. In fin dei conti, si tratta pur sempre di sua cognata: se qualcuno osa toccare un membro della sua preziosa famiglia, deve essere punito. Aslan sta per ricevere la risposta alla sua domanda. Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza che si trovano sul luogo del pestaggio, Iskender riconosce Serhat, il nuovo socio in affari del suo capo. Questa rivelazione, tuttavia, non fermerà Aslan dal pianificare la sua vendetta. Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 6 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 6 agosto 2024 - Abel e Jana saranno molto preoccupati per Martina. La marchesina negherà di stare male fisicamente e attribuirà i suoi malesseri al senso di colpa provato nei confronti di suo padre. Il medico e la cameriera saranno invece convinti che la ragazza stia esagerando con l’alcol e che debba essere aiutata. Intanto Cruz cercherà di mediare tra suo figlio e Jimena sia per non perdere l’appoggio dei duchi sia per impedire a Margarita di averla vinta. Jimena cercherà di capire dove Manuel sia fuggito e per avere qualche informazione in più si rivolgerà a Maria e Teresa. La Fernandez metterà in guardia Jana dalle indagini della marchesina e le chiederà di stare molto attenta. Curro non otterrà il permesso di occuparsi della contabilità della tenuta ma deciderà comunque di trascrivere alcuni dati del libro contabile di Catalina. Il ragazzo cercherà di non farsi scoprire ma non ci riuscirà. A rendersi conto di quello che sta facendo sarà Don Alonso. Qui la trama completa de La Promessa.

