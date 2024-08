Beautiful, Anticipazioni Puntata del 6 agosto 2024: Sheila scopre l'inganno di Bill!

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda il 6 agosto 2024 su Canale5, Sheila scopre che Bill ha mentito e che vuole sbatterla in prigione! Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame dell’episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 6 agosto 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Sheila capirà di essere stata ingannata. Dopo aver confidato i suoi crimini a Bill ed essersi convinta di aver finalmente trovato un uomo che la terrà al sicuro, la Carter si renderà conto di essere finita in trappola. Lo Spencer non sarà accorto e si farà beccare mentre dare una telefonata a Ridge. La rossa comprenderà molto bene che dall’altra parte della linea c’è il Forrester e che i due sono in combutta per farla finire in prigione con l’ergastolo. Intanto Brooke, Katie e Carter, ignari dei veri progetti sia del magnate che dello stilista, continueranno a preoccuparsi di come si stanno mettendo le cose per loro.

Beautiful Anticipazioni: Bill convince Sheila!

Bill ci è riuscito. Lo Spencer ha convinto Sheila di volerla sposare per amore e di essere felice che lei sia nella sua vita. Il magnate le ha fatto credere di essere davvero innamorato e lei, per questo, ha potuto confessargli tutto. Spinta a condividere con il suo futuro marito gioie e dolori ma anche segreti del passato, la rossa gli ha rivelato di aver ucciso delle persone, raccontandogli chi e in che modo si è “liberata” di loro. Una rivelazione immediatamente registrata dal FBI, i cui agenti sono saltati sulla sedia insieme a Ridge, festeggiando il successo della loro operazione. Sheila Carter è stata incastrata… o forse no!

Anticipazioni Beautiful: Bill fa un passo falso e si fa scoprire da Sheila

Bill sarà molto contento che Sheila gli abbia confessato tutti i suoi crimini e sarà talmente tanto gioioso da mettersi lui stesso in scacco matto. Desideroso che gli agenti dell’FBI entrino immediatamente in azione e lo liberino della Carter, lo Spencer telefonerà a Ridge, certo che la consorte non lo senta. Peccato che le cose non vadano come da lui sperato. La rossa lo sentirà eccome e comprenderà di essere stata ingannata, che la polizia sta venendo a prenderla e che lo stilista e il magnate si sono messi d’accordo per condannarla all’ergastolo. Ma non ci riusciranno, non senza che lei lotti!

Trame e Anticipazioni Beautiful: Carter, Katie e Brooke stanno per scoprire la verità

Sheila non intenderà lasciarsi catturare senza lottare e presto vedremo il duro confronto tra la rossa e Bill, che scatenerà su di lei tutto il suo odio. Intanto Katie, Brooke e Carter, così come Finn e Steffy continueranno a pensare ai rischi a cui Bill li ha esposti, avvicinandosi e legandosi alla malefica criminale, che ha seminato il panico e il terrore nella loro famiglia. Nessuno ancora sa che in realtà Dollar Bill si è sacrificato per amore dei suoi cari e che ancora sta rischiando per loro.

