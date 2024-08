Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 agosto 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 2 agosto 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 agosto 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 agosto 2024 - Sheila non riuscirà a credere che Bill faccia sul serio. La Carter penserà che lo Spencer non sia per nulla sincero e avrà paura di finire in una trappola. Nonostante i dubbi, l’idea di diventare la moglie di Dollar Bill le stuzzicherà l’idea. Se veramente sposasse il magnate, diventerebbe talmente potente e intoccabile, da non doversi più guardare le spalle. Peccato però che dovrà comunque rinunciare a Deacon, da cui è fuggita per cercare aiuto. I dubbi continueranno a tormentare la rossa e rischieranno di mettere in pericolo il piano che Ridge e il suo inaspettato alleato hanno messo in atto per incastrare la donna che ha seminato il panico per anni all’interno della loro famiglia. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 agosto 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 2 agosto 2024 - Kemal è sotto shock: com'è possibile che Emir possa essere il padre del suo nipotino in arrivo? Nihan, temendo una dura reazione da parte sua, si affretta a smentire Asu, dichiarando che si trattava soltanto di una sua calunnia per vendicarsi di lui. Ma il protagonista, non essendo affatto convinto della veridicità delle parole dell'ex fidanzata, va a discuterne direttamente con Zeynep. La sorella, allarmata, assicura al Soydere che si tratta di una colossale bugia, il figlio che aspetta è di Ozan. Quest'ultimo, nel mentre, è entrato a conoscenza delle maldicenze diffuse dalla sua famiglia e giura vendetta... Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 agosto 2024

Nella puntata di The Family di oggi - 2 agosto 2024 - Ibrahim sta indagando sul passato di Yagmur, e alla fine riesce a scoprire quali siano i suoi scheletri nell'armadio. Lo zio di Aslan, soddisfatto, si sta recando da Hulya per metterla al corrente di ciò che ha appena appreso. Quando la signora entra a conoscenza del passato oscuro della sorella di sua nuora resta di stucco, e poi va su tutte le furie: è una vergogna per la sua famiglia. Intanto, il protagonista prende una decisione importante. Aslan crede che sia il caso di girare l'affare sul casinò a Serhat, ma, ovviamente, non ha idea di chi quest'ultimo realmente sia... Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 agosto 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 agosto 2024 - Feliciano si schiererà ufficialmente contro Petra. Il ragazzo confesserà alla sorella – in realtà sua madre – di non sopportare più l’odio che lei prova verso tutti e le rivelerà di non voler più stare dalla sua parte. Quando Pia si presenterà insieme a Diego, il giovane sarà molto felice di salutare il piccolo e di aver ottenuto il perdono della governante. Intanto Mercedes vorrà rivendicare l’onore della figlia e farà di tutto per difendere Jimena. Cruz cercherà di fingere di non sapere nulla delle umiliazioni che la giovane marchesina dice di aver subito ma il suo sarà un vano tentativo di calmare la consuocera. Jana tornerà a casa e Ramona inviterà lei e Curro a cena mentre Lope organizzerà una cena per lui, Salvador e Maria e rafforzerà la loro amicizia. Qui la trama completa de La Promessa.

