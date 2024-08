Beautiful, Anticipazioni Puntata del 2 agosto 2024: Sheila dubita della sincerità di Bill. Il piano dello Spencer fallirà?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame delle puntate di Beautiful in onda il 2 agosto 2024 su Canale5. Negli episodi della Soap vedremo che Sheila non sarà convinta che Bill faccia sul serio e rischierà, con i suoi dubbi, di rovinare il piano dello Spencer e di Ridge.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 2 agosto 2024, Sheila non riuscirà a credere che Bill faccia sul serio. La Carter penserà che lo Spencer non sia per nulla sincero e avrà paura di finire in una trappola. Nonostante i dubbi, l’idea di diventare la moglie di Dollar Bill le stuzzicherà l’idea. Se veramente sposasse il magnate, diventerebbe talmente potente e intoccabile, da non doversi più guardare le spalle. Peccato però che dovrà comunque rinunciare a Deacon, da cui è fuggita per cercare aiuto. I dubbi continueranno a tormentare la rossa e rischieranno di mettere in pericolo il piano che Ridge e il suo inaspettato alleato hanno messo in atto per incastrare la donna che ha seminato il panico per anni all’interno della loro famiglia.

Beautiful Anticipazioni: Sheila in crisi

Sheila è corsa da Deacon dopo la proposta di matrimonio di Bill. La Carter non sa se accettare o meno un simile cambiamento e si troverà in grande crisi. La rossa non riuscirà a credere che lo Spencer faccia sul serio e sarà tormentata dal dubbio che lo Spencer non sia sincero e che stia affrettando i tempi. Anche lo Sharpe sarà molto stupito da questa novità ed entrambi tentenneranno. Sheila rifletterà sul da farsi e valuterà i pro e i contro della situazione. Diventare la moglie di Bill avrà sicuramente i suoi vantaggi ma la costringerà non solo a stare lontana da Deacon, a cui è legata, ma anche a dover stare sempre attenta alle sue mosse.

Anticipazioni Beautiful: Sheila si fiderà di Bill?

Sheila è stata messa in guardia da Bill e dovrà stare attenta a non far capire allo Spencer la sua attrazione per Deacon. Ma a preoccupare la Carter non ci sarà solo questo. La rossa non si fida ancora totalmente dello Spencer e teme che l’uomo possa in qualche modo volerla ingannare. Il suo intuito è più che mai spiccato ma per il momento non ha elementi per allontanarsi dal magnate. Anzi la proposta di matrimonio l’ha costretta a riflettere più a fondo sulle grandi opportunità che sta conquistando. Diventare la moglie di Dollar Bill significherà avere potere e forse varrà la pena di fidarsi.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Bill teme che il suo piano stia fallendo

Bill ha dovuto concedere a Sheila un momento per riflettere. Lo Spencer avrà paura che la Carter non accetterà la sua proposta e che tutto quello he hanno pianificato lui, Ridge e la polizia, non si realizzi. A Dollar Bill non resterà che aspettare il ritorno a casa della sua compagna, che gli rivelerà quale decisione ha preso. Ma intanto l’idea di aver sacrificato tutto, famiglia compresa, per non avere nulla in cambio, lo tormenterà per tutto il tempo. Sarà davvero costretto a veder crollare tutti i suoi sacrifici e a dover continuare la farsa ancora per altri giorni… o magari mesi? Il gioco si farà sempre più duro.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 28 luglio al 3 agosto 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.