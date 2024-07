Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 23 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, The Family e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 23 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, The Family La Promessa, che andranno in onda oggi, 23 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, in seguito conosceremo i protagonisti di The Family la nuova soap turca che sostituisce My Home My Destiny, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 23 luglio 2024 - Liam sarà costretto a cedere davanti alla convinzione e alla determinazione di Hope, che continuerà a rassicurarlo che non succederà nulla alla loro famiglia e che Thomas sarà tenuto a bada. Lo Spencer farà un passo indietro ma in cuor suo avrà molta paura che le cose non vadano per nulla bene né per lui né per la sua amata Logan. Intanto Steffy e Taylor parleranno di Thomas e di come in questi mesi abbia fatto passi da gigante e sembri un’altra persona. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 23 luglio 2024 - Kemal ha chiesto a Tufan di fornirgli tutte le prove di cui è in possesso contro Emir per inchiodarlo una volta per tutte. Il biondo gli ha rifilato una risposta negativa, ma poi è andato a parlarne con Asu. Quest'ultima, convinta che l'idea dell'ingegnere non sia affatto male, ora ne sta discutendo con Hakki. Asu chiede allo "zio" di far arrivare nelle mani del Soydere la famosa chiavetta usb in cui sono contenuti i filmati della notte dell'omicidio di Linda. In questo modo, finalmente il suo spregevole fratello finirà dietro le sbarre, quindi la loro "guerra" cesserà. Hakki, tuttavia, si rifiuta. La "nipote" insiste...Qui la trama completa di Endless Love.

The Family: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 luglio

Nella puntata di The Family di oggi - 23 luglio 2024 - Ekrem ha conosciuto Yagmur per puro caso: erano entrambi al bar dell'hotel, quando lui è accorso in suo aiuto poiché lei stava avendo uno scontro verbale e fisico con un uomo che l'aveva scambiata per una prostituta. Ekrem, ammaliato da Yagmur, si è offerto di accompagnarla a casa, e lei gli ha persino dato un bacio, prima di sparire nel nulla. Lui non ha mai smesso di pensarci, quindi non ha mai smesso di cercarla. Ora che si sono ritrovati, Ekrem si sente pronto a farle una confessione degna di nota: ha cominciato a provare qualcosa nei suoi confronti. Un attimo dopo, un sicario lo ferisce gravemente. Quando ne entrerà a conoscenza, Aslan avrà una reazione esagerata... Qui la trama completa di The Family.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 23 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 23 luglio 2024 - Feliciano se la prenderà con Petra. Il ragazzo, stanco delle intromissioni della sorella nella sua vita ma soprattutto non più disposto a seguire i suoi ordini, le intimerà di non provare mai più a minacciare Teresa e le imporrà di stare lontano dalla cameriera. La domestica non la prenderà per nulla bene questo nuovo atteggiamento del ragazzo ma lui sarà talmente tanto sulle sue posizioni che non si lascerà intimorire dalle parole della sorella (in realtà sua madre). Pelayo consegnerà a Catalina una grossa somma di denaro e le dirà che si tratta del guadagno della vendita delle confetture da parte dell’hotel di Madrid. Mauro sarà sempre più sotto pressione a causa degli insegnamenti di Don Romulo, molto esigente con lui mentre Don Alonso, venuto a scoprire dei successi del business delle marmellate, si congratulerà con sua figlia e con il suo collega. Abel farà notare a Jana che la situazione di Ramona è più complicata di quanto credesse mentre Cruz e Jimena, dopo un duro scontro con il marchese, fingeranno di capire le necessità di Manuel, che vuole riprendere a volare. In realtà entrambe hanno in mente di fermarlo e di impedirgli di prendere il suo aereo. Qui la trama completa de La Promessa.

