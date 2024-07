The Family Anticipazioni 23 luglio 2024: Ekrem vittima di un attentato!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di The Family in onda il 23 luglio 2024 su Canale 5 rivelano che un sicario spara ad Ekrem!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, The Family, scopriamo che, nella puntata in onda il 23 luglio 2024, alle 14:45, nel corso del ricevimento di nozze, Hulya vorrebbe che Cihan rivelasse ad Aslan che lui e Devin stanno agendo alle sue spalle: Cihan, in effetti, sta andando in terapia dalla psicologa di nascosto. Tuttavia, facendo leva sull'amore che lega la madre al figlio, riesce a convincerla a desistere. Intanto, Ekrem, una volta che ha confessato a Yagmur di aver cominciato a provare qualcosa nei suoi confronti, viene gravemente ferito da un sicario. Aslan reagirà furiosamente...

The Family Anticipazioni: Hulya s'innervosisce...

Proseguono i preparativi del matrimonio di Aslan e Devin, e Hulya è sempre più insofferente. Quest'ultima si è addirittura giocata il suo asso nella manica, invitando Cihan alle nozze. In effetti, il fratello maggiore dello sposo ha appena ricevuto un invito, anche se è diverso da tutti gli altri. Hulya è certa che la presenza di Cihan, da sempre in conflitto con Aslan, porterà scompiglio, ed è proprio ciò che si augura. Inoltre, la signora fa una scoperta che la farà innervosire ancora di più: una volta divenuta la moglie di suo figlio, la futura nuora non prenderà il cognome della loro famiglia. Il fatto che Devin non si chiamerà Soykan fa irritare Hulya oltremodo, poiché lo vede come un autentico affronto!

The Family Anticipazioni: Hulya aizza Cihan!

Nel corso del ricevimento di nozze, Hulya sta provando a spronare Cihan a rivelare ad Aslan che lui e Devin stanno agendo alle sue spalle. La donna è sicura che, una volta entrato a conoscenza di questa realtà dei fatti, suo figlio troncherà di netto la sua relazione amorosa con la fidanzata: si sentirebbe tradito. In effetti, Cihan si è recato in gran segreto presso lo studio di Devin per fare terapia con lei. Tuttavia, facendo leva sull'amore che lega Hulya ad Aslan, il primogenito riesce a convincerla a desistere...

Un sicario spara ad Ekrem, nelle Anticipazioni di The Family del 23 luglio 2024

Ekrem ha conosciuto Yagmur per puro caso: erano entrambi al bar dell'hotel, quando lui è accorso in suo aiuto poiché lei stava avendo uno scontro verbale e fisico con un uomo che l'aveva scambiata per una prostituta. Ekrem, ammaliato da Yagmur, si è offerto di accompagnarla a casa, e lei gli ha persino dato un bacio, prima di sparire nel nulla. Lui non ha mai smesso di pensarci, quindi non ha mai smesso di cercarla. Ora che si sono ritrovati, Ekrem si sente pronto a farle una confessione degna di nota: ha cominciato a provare qualcosa nei suoi confronti. Un attimo dopo, un sicario lo ferisce gravemente. Quando ne entrerà a conoscenza, Aslan avrà una reazione esagerata...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di The Family dal 22 al 26 luglio 2024.

The Family va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45.