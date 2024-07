Beautiful, Anticipazioni Puntata del 23 luglio 2024: Liam cede ma non dimentica. Hope se ne pentirà!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 23 luglio 2024. Nell’episodio della Soap Liam sarà costretto a cedere davanti alla determinazione di Hope ma non riuscirà a convincersi che riassumere Thomas sia una buona idea.

Le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 23 luglio 2024, alle ore 13.50 su Canale5, ci rivelano che Liam sarà costretto a cedere davanti alla convinzione e alla determinazione di Hope, che continuerà a rassicurarlo che non succederà nulla alla loro famiglia e che Thomas sarà tenuto a bada. Lo Spencer farà un passo indietro ma in cuor suo avrà molta paura che le cose non vadano per nulla bene né per lui né per la sua amata Logan. Intanto Steffy e Taylor parleranno di Thomas e di come in questi mesi abbia fatto passi da gigante e sembri un’altra persona.

Beautiful Anticipazioni: Liam non perdonerà mai Thomas

Liam non può crederci, Hope ha perso la testa. Lo Spencer non riesce a capacitarsi del fatto che sua moglie abbia dato la possibilità a Thomas di tornare alla ribalta e di rimettere mano al suo lavoro alla Forrester Creations. Per il ragazzo è assurdo che la Logan si sia fatta incantare e abbia messo da parte tutto il risentimento che entrambi hanno provato per il Forrester, che ha causato tanto dolore nella loro vita. Il ragazzo avrebbe voluto che la sua consorte gli dicesse un secco no e avesse rischiato persino di mettere in pericolo la sua linea, pur di non darla vinta al loro nemico. Ma purtroppo Hope ha preso la decisione opposta e pare pure aver scelto di superare il passato, per costruire un futuro certo e senza intoppi, almeno per quanto riguarda la sua carriera. Liam continuerà a ribadire di non poter perdonare lo stilista né ora né mai.

Anticipazioni Beautiful: Liam cede!

Liam non potrà nulla davanti alla decisione di Hope – già presa e comunicata – di riassumere Thomas. Nonostante le sue raccomandazioni e le sue parole, la Logan ha scelto di andare avanti e salvare la Hope for the Future costi quel che costi. Davanti alla determinazione della moglie e davanti alle sue preghiere, il figlio di Bill dovrà cedere e assicurare di non fare nulla contro questa novità. Sarà una promessa molto difficile ma Liam prometterà di impegnarsi a rispettare le scelte di sua moglie. Le ricorderà però di guardarsi le spalle e le confesserà di volerlo fare pure lui. Terrà d’occhio Thomas Forrester ma non agirà a meno che non sia costretto. Nonostante le promesse, questa situazione creerà comunque una grande tensione e Liam e Hope finiranno inghiottiti in un vortice di risentimento e paura.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Taylor e Steffy fiere di Thomas

La decisione di Hope ha rallegrato Douglas ma anche Taylor e Steffy. Madre e figlia si troveranno a parlare di Thomas e di come sia cambiato in questi mesi. Le due saranno fiere di lui e si renderanno conto di quanto sia maturato e abbia preso consapevolezza dei suoi errori. Saranno persino certe che molto presto si risolverà anche la questione custodia di Douglas e che il bambino tornerà tra le braccia di sua madre e suo padre, ora finalmente non più in lite. Ma sarà davvero così? Thomas dimostrerà di essere un’altra persona e non il cinico e pazzo calcolatore che era un tempo?

