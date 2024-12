Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 16 dicembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 16 dicembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 16 dicembre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; dopodiché, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la tormentata storia d'amore di Kemal e Nihan. In seguito, alle 16.50, incontreremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 dicembre 2024

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 dicembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 16 dicembre 2024 - Kemal ottiene il divorzio da Asu, ma è costretto a cedere le quote della Kozcuoglu Holding; allora, decide di trasferirle a Mujgan, la quale giura di vigilare sulla trasparenza degli affari della holding. Intanto, Nihan, d'accordo con Zeynep, escogita un piano per estorcere una confessione alla mora. Emir si rende conto che le due hanno qualcosa in mente per incastrare Asu, però è troppo tardi, anche e soprattutto perché Gurcan si è risvegliato dal coma ed è pronto a parlare. Allora, l'imprenditore sprona Asu a costituirsi e a confessare tutti i suoi crimini... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

My Home My Destiny: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 dicembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny di oggi - 16 dicembre 2024 - nel corso di una cena di famiglia, Ali Riza decide di prendere la parola. Lo zio ha la netta sensazione che Baris abbia davvero bisogno di un suo consiglio, e così si prepara a fargli un discorso importante. Mentre il giovane è in pensiero per Zeynep, Ali Riza, conscio di quanto sia innamorato, lo incoraggia ad intensificare il loro rapporto, e di farlo compiendo un passo significativo nei suoi riguardi: in questo modo, ci sarà una svolta. Intanto, la mora, sempre più angosciata per ciò che sente e ciò che sta accadendo nella sua vita sentimentale, continua a confrontarsi con Emine, sperando che questa chiacchierata con la sua migliore amica possa aiutarla a fare chiarezza nel suo cuore, dove al momento regna sovrano il caos... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 16 dicembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 16 dicembre 2024 - Manuel e Jana verranno a conoscenza del triste matrimonio di Abel. Il dottore racconterà delle precarie condizioni di salute di sua moglie Laura e di come le sue nozze siano diventate difficili. I ragazzi decideranno di perdonare il medico per le sue bugie. A cena, Manuel dovrà affrontare anche la furia di Jimena, che continuerà ad accusarlo di non volerle dare un’altra chance. Il marchese, stanco degli attacchi della moglie, le confesserà di essersi innamorato di un’altra. Curro invece criticherà Martina per il suo comportamento nei confronti di Ayala e di sua madre mentre Virtudes avrà un altro attacco e davanti a Simona e Candela visibilmente preoccupate, rivelerà di aver già capito cosa le stia prendendo. Cavendish pungolerà Pelayo affinché lo scambio avvenga al più presto. Il ragazzo gli risponderà che si accorderanno a breve ma che questa sarà l’ultima volta che prenderanno accordi. Maria spronerà Salvador a presentare la sua candidatura a primo valletto... Qui la trama completa de La Promessa.

