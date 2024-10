Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 14 ottobre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 ottobre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 14 ottobre 2024, le prime tre su Canale 5 e l'ultima su Rete 4. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 16.40, seguiremo Zeynep e Mehdi, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 19.35 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 ottobre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 14 ottobre 2024 - Hope si giustificherà con Liam e cercherà di convincere il marito a non aver paura del suo rapporto con Thomas. La Logan spererà che il suo consorte ritrovi la calma ma non riuscirà neanche un po’ a convincerlo. Lo Spencer pretenderà che la ragazza si allontani immediatamente dal suo stilista e smetta di passare così tanto tempo con lui. Hope non potrà però accontentarlo. Non solo non potrà rinunciare al suo sostegno nel lavoro – con lui sta risollevando le sorti della Hope for the Future – ma non potrà nemmeno chiudere definitivamente la loro relazione per via di Douglas, il loro bambino. Il figlio di Bill dovrà rassegnarsi e subito... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 14 al 19 ottobre 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 ottobre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 14 ottobre 2024 - Kemal giura amore eterno a Nihan, la quale, però, è molto spaventata da Emir e da ciò che potrebbe fare alla piccola Deniz. Intanto, Leyla riesce ad entrare in possesso del ciuccio della bambina come richiesto dall'ingegnere, che vuole utilizzare per fare la prova del DNA. Il piano, però, non sembra andare come previsto, perché Asu sta facendo il doppiogioco per aiutare il fratello... Qui la trama completa della puntata di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 14 al 19 ottobre 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 ottobre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 14 ottobre 2024 - Savas ed Emine riescono a raccogliere il denaro necessario per convincere Bekir a testimoniare e scagionare Medhi. Intanto, Baris si avvicina sempre di più a Zeynep, tanto che non sembra più preoccuparsi che la loro relazione possa diventare pubblica... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny 2 dal 14 al 18 ottobre 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 14 ottobre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 14 ottobre 2024 - Petra a Teresa diranno addio al povero Feliciano. Le condizioni di salute del ragazzo peggioreranno al punto da portarlo alla morte. Sua madre e la sua fidanzata dovranno salutarlo per sempre. Intanto Curro farà ancora fatica a riprendere i sensi e Abel sarà convinto che sia tutta colpa della quantità di etere somministrata al ragazzo. Don Lorenzo spererà che il ragazzo non si riprenda e per timore che possa farlo, penserà di soffocarlo con un cuscino. Intanto Catalina romperà gli indugi e chiederà a Pelayo di sposarla... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 14 al 20 ottobre 2024 .