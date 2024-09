Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 settembre 2024.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 settembre 2024 - Bill interromperà Katie e Carter e tornerà di nuovo alla carica con la Logan. Lo Spencer chiederà alla sua ex moglie di dargli un’altra possibilità e di ricostruire la loro vita. Il magnate spererà che quanto successo con Sheila possa averla convinta a riprovarci. Intanto Deacon, dopo il suo confronto con Hope, deciderà di recarsi da Sheila per chiederle scusa e per spiegarle perché abbia deciso di voltarle le spalle. Lo Sharpe spererà che la donna lo perdoni. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 settembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 5 settembre 2024 - Emir è un fascio di nervi. Sempre più convinto che Nihan stia escogitando un piano di fuga, il giovane si mette subito in contatto con Galip, al quale ordina di tenere la moglie sotto stretta sorveglianza: dovrà essere a conoscenza di ogni suo più piccolo spostamento per impedirle di scappare. Nel mentre, in ospedale sta per arrivare Hakan: dato che ha saputo che Emir sta meglio, vorrebbe interrogarlo. Infatti, il commissario sta continuando ad indagare sulla morte di Ozan, sospettando che il suo non sia stato un suicidio. Il ragazzo, inferocito, lo avverte: se non la smetterà immediatamente d'investigare, lo farà licenziare. Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 settembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 5 settembre 2024 - Cemile e Nuh sono tesi come due corde di violino. I coniugi hanno il brutto presentimento che per Mehdi, che già si trova in una brutta situazione, le cose si metteranno sempre peggio. Cemile e Nuh, pertanto, capiscono che la cosa migliore da fare sia intervenire quanto prima, sperando di riuscire ad aiutarlo a venirne fuori. La coppia tenta di convincerlo a consegnarsi alla polizia, ma lui non ne vuole sapere: prima di gettare definitivamente la spugna, vuole confrontarsi per l'ultima volta con Zeynep... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 settembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 settembre 2024 - Leonor non riuscirà a perdonare Martina per averle tenuto nascosta la sua relazione con Curro. La storia tra i suoi cugini dura da diverso tempo, si arrabbierà moltissimo e si sentirà delusa e amareggiata per non essere stata messa al corrente. Martina cercherà di scusarsi ma ogni suo tentativo sarà vano. Don Lorenzo e Margarita continueranno a tenere d’occhio Pelayo e questi, capito di essere sotto tiro, si lamenterà con Catalina. Petra mentirà a Cruz e le dirà che le voci che Feliciano sia suo figlio sono frutto dell’invenzione dei suoi colleghi, che vogliono metterla in cattiva luce perché la detestano. La marchesa le crederà. Abel, esaminando il corpo di Valentin, scoprirà un indizio che permetterà a Funes di restringere il campo di ricerca per trovare Maria. Il sergente si rivelerà sempre più preoccupato soprattutto perché tra gli oggetti del folle cameriere ha trovato un indumento appartenuto alla domestica ritrovata assassinata a Jaen. Qui la trama completa de La Promessa.

