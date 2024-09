Beautiful, Anticipazioni Puntata del 5 settembre 2024: Bill torna alla carica con Katie ma lei sceglie ancora Carter!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 5 settembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo che Bill vorrà da Katie un'altra possibilità ma lei sceglierà ancora Carter. Intanto Deacon deciderà di chiedere scusa a Sheila e si presenterà in prigione da lei.

Nella puntata di Beautiful in onda il 5 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Bill interromperà Katie e Carter e tornerà di nuovo alla carica con la Logan. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo Spencer chiederà alla sua ex moglie di dargli un’altra possibilità e di ricostruire la loro vita. Il magnate spererà che quanto successo con Sheila possa averla convinta a riprovarci. Intanto Deacon, dopo il suo confronto con Hope, deciderà di recarsi da Sheila per chiederle scusa e per spiegarle perché abbia deciso di voltarle le spalle. Lo Sharpe spererà che la donna lo perdoni.

Beautiful Anticipazioni: Bill interrompe Carter e Katie

Carter ha paura di perdere Katie a causa di Bill. Il Walton ha interrogato la Logan affinché fosse sincero con lui e gli dicesse se ama ancora il suo ex. La donna gli ha confermato di avere ancora un forte sentimento per il magnate ma solo perché è il padre di Will e perché non può cancellare il bene che gli ha voluto in passato. L’avvocato si sentirà rassicurato dalle sue parole ma il loro momento di intimità verrà interrotto proprio da Bill, tornato alla Spencer per fare una richiesta molto precisa alla madre di suo figlio.

Anticipazioni Beautiful: Bill chiede a Katie di tornare insieme

Bill arriverà alla Forrester con l’intento di chiedere a Katie un’altra possibilità. Lo Spencer spererà che quanto accaduto con Sheila possa aver fatto cambiare idea alla sua ex moglie e possa averla spinta a riprovare a formare una famiglia insieme a lui. Carter non sarà per nulla contento della visita del magnate e Katie cercherà di tenere i due uomini a bada, spaventata che la loro conversazione si trasformi in una lite furiosa. La donna ribadirà poi di aver già preso la sua decisione e di non avere alcuna intenzione di tornare a Villa Spencer.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon va a trovare Sheila in prigione

Deacon si sente in colpa per quello che è successo con Sheila. Avrebbe voluto che le cose andassero diversamente ma non poteva certo rischiare di perdere sua figlia o il suo locale, così lungamente desiderato e per cui si è impegnato tanto. Lo Sharpe vorrà però chiarire con la Carter e spiegarle i motivi che l’hanno spinto a comportarsi come ha fatto. Per questo si presenterà in prigione dalla rossa, speranzoso di avere il suo perdono. Il loro confronto riserverà grandi sorprese!

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.45 mentre la domenica alle ore 14.00 circa.