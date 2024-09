Endless Love Anticipazioni 5 settembre 2024: Emir fa pedinare Nihan per non farla scappare!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di Endless Love in onda il 5 settembre 2024 su Canale 5: Emir ordina a Galip di non perdere Nihan di vista!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, Endless Love, scopriamo che, nella puntata in onda il 5 settembre 2024, alle 14:10, Asu vuole far capire ad Emir che, pur riconoscendo il figlio di Nihan, lui non sarà mai in grado di dimostrare che è suo. L'imprenditore, allora, comincia ad agitarsi. Emir realizza che la moglie potrebbe avere in mente un piano di fuga: forse ha rilasciato quell'intervista in cui ha annunciato pubblicamente di aspettare un bambino da lui soltanto per trarlo in inganno; pertanto, ordina a Galip di tenerla d'occhio in ogni suo spostamento, così da impedirle di scappare. Dopodiché, Hakan raggiunge Emir in ospedale per interrogarlo. Quest'ultimo lo avverte: se non rinuncerà all'indagine, lo farà licenziare!

Endless Love Anticipazioni: Emir vs Asu!

Emir si sta riprendendo, e giorno dopo giorno sembra stare meglio. Così, Tarik decide di andare a fargli visita in ospedale: deve parlargli a quattr'occhi con una certa urgenza. Il primogenito di casa Soydere ci tiene a far sapere al suo spregevole capo che, dal momento che c'è stato quel terribile scontro con Kemal, non potrà più lavorare al suo servizio. Emir appare - stranamente - molto tranquillo, anche se, velatamente, lo minaccia. Poco dopo, l'imprenditore riceve un'altra visita, e stavolta avrà luogo una discussione piuttosto animata: Asu sta per dirgli qualcosa che lo manderà su tutte le furie!

Endless Love Anticipazioni: Emir in allarme!

Asu ci tiene a far sapere ad Emir come la pensa, e sa che lo farà infuriare. La giovane dice al fratello che, anche se riconoscerà il figlio di Nihan, comunque non sarà mai in grado di dimostrare che è suo. Emir, dopo aver avuto quest'accesa conversazione con Asu, inizia ad avere un terribile sospetto: e se la moglie avesse annunciato pubblicamente di aspettare un figlio da lui soltanto per trarlo in inganno?

Emir minaccia Hakan, nelle Anticipazioni di Endless Love del 5 settembre 2024

Emir è un fascio di nervi. Sempre più convinto che Nihan stia escogitando un piano di fuga, il giovane si mette subito in contatto con Galip, al quale ordina di tenere la moglie sotto stretta sorveglianza: dovrà essere a conoscenza di ogni suo più piccolo spostamento per impedirle di scappare. Nel mentre, in ospedale sta per arrivare Hakan: dato che ha saputo che Emir sta meglio, vorrebbe interrogarlo. Infatti, il commissario sta continuando ad indagare sulla morte di Ozan, sospettando che il suo non sia stato un suicidio. Il ragazzo, inferocito, lo avverte: se non la smetterà immediatamente d'investigare, lo farà licenziare.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 2 al 7 settembre 2024.

Endless Love va in onda su Canale 5 dal lunedì al sabato alle 14:10, ed il venerdì anche alle 21:20.