My Home My Destiny 2 Anticipazioni 5 settembre 2024: Sakine e Nermin unite contro Mehdi!

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 5 settembre 2024 su Canale 5 rivelano che Nermin riesce a convincere Sakine ad unire le forze per proteggere Zeynep!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono a dir poco stupefacenti. Nell'episodio in onda il 5 settembre 2024, Nermin mostra a Sakine un video che prova che Mehdi ha distrutto l'automobile di Zeynep, e poi la spinge a confrontarsi con lui. Dopo questa discussione, le due decidono di unire le forze per proteggere la figlia. Intanto, Cemile e Nuh provano a convincere Mehdi a consegnarsi alla polizia, però lui è deciso a parlare con Zeynep prima di gettare la spugna...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi spaventa...

Mehdi non è mai andato a genio a Nermin, la quale non l'hai mai ritenuto adatto a stare al fianco di Zeynep. Ora, Nermin ha un'altra prova che non si sbagliava sul conto del meccanico, che, per l'ennesima volta, ha dimostrato di essere una persona violenta. Infatti, è stato proprio Mehdi a vandalizzare l'automobile di lavoro della sua ex moglie. Ma mentre sia lei che Zeynep hanno preso una posizione netta contro di lui, c'è chi - sorprendentemente - continua a stare dalla sua parte...

My Home My Destiny Anticipazioni: Sakine e Nermin contro Mehdi!

Sakine continua a difendere a spada tratta Mehdi. Nermin, spazientita, le mostra un video: si tratta di un filmato che prova che sia stato davvero l'uomo a distruggere l'auto di Zeynep. Davanti a queste immagini, la poverina non sa più che cosa dire, né tantomeno che cosa pensare. La donna la spinge a confrontarsi con Mehdi e, a questo punto, accade qualcosa d'incredibile: Sakine e Nermin decidono di unire le forze per proteggere la figlia, poiché questa è la sola cosa che conta.

Mehdi vuole parlare con Zeynep, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 5 settembre 2024

Cemile e Nuh sono tesi come due corde di violino. I coniugi hanno il brutto presentimento che per Mehdi, che già si trova in una brutta situazione, le cose si metteranno sempre peggio. Cemile e Nuh, pertanto, capiscono che la cosa migliore da fare sia intervenire quanto prima, sperando di riuscire ad aiutarlo a venirne fuori. La coppia tenta di convincerlo a consegnarsi alla polizia, ma lui non ne vuole sapere: prima di gettare definitivamente la spugna, vuole confrontarsi per l'ultima volta con Zeynep...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 2 al 6 settembre 2024.

My Home My Destiny va in onda sabato e domenica su Canale5 a partire dalle 14.40.