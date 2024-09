La Promessa Anticipazioni 5 settembre 2024: Leonor non perdona Martina!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata de La Promessa in onda su Canale5 il 5 settembre 2024. Nell’episodio della Soap, Leonor non riuscirà a perdonare Martina e si sentirà tradita da lei. Intanto Abel troverà un indizio che potrebbe aiutare a ritrovare Maria.

Nella puntata de La Promessa in onda il 5 settembre 2024, alle ore 15.45 su Canale5, Leonor non riuscirà a perdonare Martina per averle tenuto nascosta la sua relazione con Curro. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la marchesina, capito che la storia tra i suoi cugini dura da diverso tempo, si arrabbierà moltissimo e si sentirà delusa e amareggiata per non essere stata messa al corrente. Martina cercherà di scusarsi ma ogni suo tentativo sarà vano. Don Lorenzo e Margarita continueranno a tenere d’occhio Pelayo e questi, capito di essere sotto tiro, si lamenterà con Catalina. Petra mentirà a Cruz e le dirà che le voci che Feliciano sia suo figlio sono frutto dell’invenzione dei suoi colleghi, che vogliono metterla in cattiva luce perché la detestano. La marchesa le crederà. Abel, esaminando il corpo di Valentin, scoprirà un indizio che permetterà a Funes di restringere il campo di ricerca per trovare Maria. Il sergente si rivelerà sempre più preoccupato soprattutto perché tra gli oggetti del folle cameriere ha trovato un indumento appartenuto alla domestica ritrovata assassinata a Jaen.

La Promessa Anticipazioni: Leonor non può perdonare Martina

Leonor ha smascherato Curro e Martina. Dopo un duro confronto con la cugina, la ragazza ha scoperto che la relazione tra i due dura da tempo. Delusa e amareggiata per non essere stata messa al corrente dei fatti ma soprattutto di non aver ricevuto dall’amata Martina lo stesso trattamento che lei le ha sempre riservato – e che la portava a confidarle tutto – la marchesina le volterà le spalle. La figlia di Margarita tenterà di farsi perdonare ma tutto il suo impegno sarà vano. Intanto Petra dirà a Cruz che Feliciano non è suo figlio e che la notizia che circola è quindi è falsa. La cameriera dirà alla marchesa che i suoi colleghi, che la odiano, hanno messo in giro queste voci per farle del male. La moglie di Don Alonso le crederà.

Anticipazioni La Promessa: Pelayo scatena Catalina contro Margarita

Margarita sospetta di Pelayo e si è alleata con Don Lorenzo per scoprire cosa il ragazzo nasconda. Il De La Mata ha scoperto che il conte ha incontrato Cavendish nelle terre de La Promessa e questo, per lui, è segno che il giovane stia combinando qualcosa di losco. Il socio di Catalina si renderà conto di essere nel mirino dei due inaspettati alleati e si sfogherà con la marchesina, affinché lei affronti la zia e le chieda di smetterla di farsi strane idee. Ma la madre di Martina non si lascerà certo fermare da simili richieste.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Abel fornisce a Funes un importante indizio

Abel esaminerà il corpo di Valentin e scoprirà un indizio molto importante. Vedrà infatti che sulle gambe del ragazzo c’è un’eruzione cutanea molto probabilmente creata dalle ortiche. Il dottore informerà il sergente Funes, che potrà restringere le sue ricerche. Il detective sarà però piuttosto spaventato dall’idea che Maria abbia fatto la stessa fine della domestica ritrovata morta a Jaen. Tra gli oggetti del folle cameriere ha infatti ritrovato un indumento appartenuto alla sfortunata giovane.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.