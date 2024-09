Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 9 settembre 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 settembre 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny La Promessa, che andranno in onda oggi, 9 settembre 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della romantica Soap Turca, in seguito, alle 14.45, seguiremo Mehdi e Zeynep, protagonisti di My Home My Destiny, ed infine, alle 15.30 arriveremo in Spagna, per seguire l'avvincente storia d'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 settembre 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 9 settembre 2024 - Ridge continuerà a insistere con RJ affinché torni a lavorare alla Forrester. Lo stilista cercherà di convincere il figlio minore a riprendere in mano la matita da disegno e a prendere il suo posto nell’azienda di famiglia. Il giovane però ribadirà di essere felice della sua vita e della sua carriera da influencer e di non voler in nessuno modo abbandonarla. Suo padre dovrà rassegnarsi a non avere un Forrester a lavoro nella maison. Intanto Liam si incontrerà a Il Giardino con Wyatt, al quale dirà di non sentirsi per nulla al sicuro con Thomas in circolazione. Lo Spencer sarà più che mai convinto di doversi guardare le spalle nonostante le rassicurazioni di Steffy... Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dall'8 al 14 settembre 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 settembre 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 9 settembre 2024 - Nihan ed Emir stanno discutendo del loro accordo matrimoniale, quando Kemal irrompe in azienda per rivelare al rivale che, dal momento che si è impossessato in modo scorretto delle quote della Alacahan Holding, è caduto in trappola. Le licenze delle miniere che Emir ha appena acquistato per una grande somma di denaro hanno un valore decisamente diverso rispetto a quello che s'immaginava. Intanto, Eda, in difficoltà con la piccola Deniz, decide di portare la bambina alla pittrice. La Sezin tenta di nasconderla alla vista del Soydere, il quale però riesce a vederla e a riconoscere la bimba che Zeynep aveva portato a casa dei loro genitori. Il giovane inizia ad avere dei sospetti in merito alla paternità di Deniz... Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dall'8 al 14 settembre 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 settembre 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 9 settembre 2024 -

Benal, che porta in grembo un figlio illegittimo, poiché concepito fuori dal matrimonio, sta per partorire. La donna, che non ha avuto una gravidanza semplice, era stata accolta in casa da Cemile, ma proprio quando le si rompono le acque, si trova da sola: la rossa è dovuta correre in commissariato. Pertanto, Benal sta per dare alla luce la figlioletta di Mehdi, che ha già deciso prenderà il nome della sua amica brutalmente uccisa, Mujgan... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny 2 dal 9 al 13 settembre 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 9 settembre 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 9 settembre 2024 - Pia dovrà frenare la sua rabbia sia con Jana che con Lope. La cameriera abbia rivelato a Curro che Diego è figlio del barone e non sopporterà nemmeno che il cuoco le abbia nascosto un’intrusa. Vera, tradendo la promessa fatta al suo giovane salvatore, vestita da domestica si troverà a versare casualmente il tè alle marchese e farà persino una buona impressione. Alla tenuta comincerà a circolare la notizia che la governante abbia assunto una nuova ragazza al posto di Maria, che non è ancora tornata a casa. Pia non sarà per nulla contenta di dover gestire una situazione inaspettata e complicata. Intanto Margarita e Don Lorenzo osserveranno commenteranno lo strano comportamento di Cavendish e decideranno di indagare su Jeronimo e sul suo vero rapporto con Pelayo mentre quest’ultimo tenterà di convincere l’inglese e a non usare più La Promessa come base per lo smercio delle armi. Abel chiederà a Catalina di aiutarlo a scoprire dove possa trovarsi la sabbia gialla che ha individuato sotto le scarpe di Valentin mentre Feliciano confermerà a Teresa che Pia gli ha chiesto di perdonare Petra... Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal al settembre 2024.