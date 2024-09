Beautiful, Anticipazioni Puntata del 9 settembre 2024: Ridge insiste con RJ e tenta di riportarlo alla Forrester Creations

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 9 settembre 2024 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo Liam ancora sulle spine mentre Ridge tornerà a insistere con RJ affinché riprenda a lavorare alla Forrester Creations.

Nella puntata di Beautiful in onda il 9 settembre 2024, alle ore 13.45 su Canale5, Ridge continuerà a insistere con RJ affinché torni a lavorare alla Forrester. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che lo stilista cercherà di convincere il figlio minore a riprendere in mano la matita da disegno e a prendere il suo posto nell’azienda di famiglia. Il giovane però ribadirà di essere felice della sua vita e della sua carriera da influencer e di non voler in nessuno modo abbandonarla. Suo padre dovrà rassegnarsi a non avere un Forrester a lavoro nella maison. Intanto Liam si incontrerà a Il Giardino con Wyatt, al quale dirà di non sentirsi per nulla al sicuro con Thomas in circolazione. Lo Spencer sarà più che mai convinto di doversi guardare le spalle nonostante le rassicurazioni di Steffy.

Beautiful Anticipazioni: Ridge insiste per riavere RJ alla Forrester

Ridge e Brooke sono molto contenti per il ritorno di RJ. I due non si aspettavano che l’unico figlio che hanno avuto insieme tornasse a casa così presto e sono piacevolmente sorpresi di riaverlo di nuovo tra loro. Il giovane ha subito messo in chiaro di essere in pausa dal suo lavoro di influencer ma di non aver cambiato idea sul suo futuro, lontano dalla casa di moda. Ridge però non sembrerà essere ancora convinto. Lo stilista tornerà a chiedere al ragazzo di riprendere in mano album da disegno e matita e di far vedere a tutti quanto talento abbia. Cercherà di ricordargli i bei tempi passati a collaborare e di quanto lui sia stato fiero di averlo al suo fianco. Ma nemmeno i bei ricordi riusciranno a convincere RJ a riavvicinarsi alla sua vecchia carriera.

Anticipazioni Beautiful: RJ dice no!

RJ non vuole guai e non vuole soprattutto scontrarsi con suo fratello Thomas, con cui non è mai andato molto d’accordo. Sia per questo che per il suo desiderio di crearsi una propria indipendenza, il ragazzo rifiuterà ancora una volta di lavorare nell’azienda di famiglia, da cui si vorrà tenere lontano. Nonostante tutto e nonostante dimostri di essere più che mai deciso, Ridge sembrerà non rassegnarsi. Smetterà solo momentaneamente di spingere il figlio a riprendere in mano carta da disegno e matita, pronto a tornare all’attacco appena ne avrà occasione.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Liam non trova pace

Liam è un fascio di nervi. Il ragazzo non trova pace e non riesce proprio a credere che Thomas sia cambiato e non costituisca più un pericolo per lui e per la sua famiglia. Nonostante le parole e le promesse di Steffy, che gli ha assicurato di intervenire qualora vedesse qualcosa di strano, il figlio di Bill rimarrà sulle spine. Il ragazzo ne riparlerà pure con suo fratello Wyatt, con cui si incontrerà a Il Giardino per pranzare. Anche questa volta il fratello minore tenterà di farlo ragionare e di portarlo a non lasciarsi condizionare dalle paure pregresse e di dare invece un’opportunità al Forrester anche se l’idea non entusiasma neanche lui.

