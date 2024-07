Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 5 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 4 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 5 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara in seguito, alle 14.45 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 5 luglio 2024 - Brooke sarà ancora impegnata con Hollis ma la Logan non sarà del tutto a suo agio. La bionda sarà felice del nuovo inizio nella sua vita ma non sarà facile per lei abituarsi a incontri romantici con uomini che non sono Ridge. Questa consapevolezza la porterà a fare presto delle scelte. Intanto anche Deacon sarà pronto a grandi cambiamenti ma solo sul lavoro. Lo Sharpe è felice dell’inaugurazione del suo nuovo locale ma non ha ancora archiviato il suo amore per Sheila, ora purtroppo legata a Bill. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 5 luglio 2024 - Tufan non riuscirà a togliersi dalla testa Asu. Il ragazzo è profondamente innamorato della ragazza e se da un lato vorrebbe vederla finalmente felice, dall’altro non vorrebbe dirle addio e rinunciare a lei a causa di Kemal. Il ragazzo si confiderà con sua madre e spererà che una volta che la vendetta della donna si sarà finalmente realizzata, i suoi problemi possano finalmente finire. Intanto Vildan e Fehime non riescono ad andare d’accordo nonostante il bel momento che stanno per vivere, ovvero la nascita di un nipotino. Continueranno quindi a stuzzicarsi a vicenda, senza sosta. Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 5 luglio 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 5 luglio 2024 - Mehdi non riesce a credere che l'amata voglia davvero divorziare. In preda alla disperazione, ha chiesto aiuto a famigliari ed amici, ed ha poi accolto i loro consigli, facendo del suo meglio per provare a rimediare al grave errore compiuto. Tuttavia, sembra che i suoi sforzi non serviranno a niente. Ormai Zeynep ha fatto la sua scelta, e non tornerà sui suoi passi per niente al mondo. La giovane, con grande dispiacere del marito e di Kibrit, si sta preparando a lasciare l'abitazione. La figlioletta, sconvolta, arriva a prendersela con Mehdi, accusandolo di aver spinto Zeynep ad abbandonarla... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 5 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 5 luglio 2024 - Curro e Jana saranno molto spaventati per la scomparsa di Ramona. I due ragazzi cominceranno a cercare la donna ma non potranno diffondere la notizia per paura che alla tenuta scoprano il loro legame con l’ex cameriera. Intanto Feliciano dirà a Teresa i dettagli del rapimento di Diego mentre Abel rivelerà a Manuel di essere molto felice con Jana. Margarita confesserà alla figlia di avere dei dubbi sulla morte di suo marito e di credere che ci sia dietro qualcosa di losco. Per questo è più che mai pronta alla vendetta. Don Alonso informerà sua cognata e Martina che potranno stare a casa sua fin quando vorranno poi annuncerà l’arrivo di un nuovo ospite: il conte Pelayo Gómez De La Serna. Maria spingerà Lope e Salvador a un confronto e chiederà loro di fare pace e di tornare amici. Jimena pregherà Abel di darle una mano a continuare a fingere la gravidanza e il dottore, interessato ad avere campo libero con Jana, deciderà di aiutarla. Qui la trama completa de La Promessa.

