My Home My Destiny 2 Anticipazioni Puntate dal 1° al 7 luglio 2024: Zeynep chiede il divorzio a Mehdi!

Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate della seconda stagione di My Home My Destiny in onda dal 1° al 7 luglio 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana.

Puntata in onda lunedì 1° luglio 2024

Dopo essere stato trattenuto in centrale con l’accusa di rissa, Mehdi viene finalmente rilasciato ma Zeynep, avendo visto il suo lato peggiore e violento, inizia a temere che non sia lui l’uomo giusto del quale essere innamorata. Mentre la ragazza è molto scossa e ha anche attacchi di panico, Sakine peggiora la situazione, ricordandole che la donna deve essere sottomessa al volere e agli stati d’animo dell’uomo. Scopri le Anticipazioni Complete della puntata di My Home My Destiny in onda il 1° luglio 2024.

Puntata in onda martedì 2 luglio 2024

Zeynep sta per saggiare la parte peggiore di Mehdi durante una loro furiosa discussione in casa. Il Karaca, infatti, perde le staffe quando scopre che la sua sposa è andata da Burhan senza parlarne con lui in anticipo, e la sua furia è tremenda.

Puntata in onda mercoledì 3 luglio 2024

La situazione tra Zeynep e Mehdi è a dir poco delicata e la tensione è altissima. Dopo la loro furiosa discussione, il Karaca ha deciso di rinchiudere Zeynep in casa per impedirle di uscire per andare a lavoro, e questo causa ulteriori attriti tra i due coniugi che sono ad un passo dal baratro dopo questo gesto.

Puntata in onda giovedì 4 luglio 2024

Zeynep è rimasta rinchiusa in casa contro la sua volontà per tutto il giorno ed è fuori di sé. La ragazza ha potuto riflettere a lungo, sommersa dalla rabbia per il gesto del marito, e quando Mehdi torna dalla sua giornata lavorativa, lei chiede il divorzio. Il Karaca è scioccato da questa richiesta precipitosa e comprende di aver commesso un grave errore comportandosi in modo così impulsivo. Mehdi corre a cercare aiuto e sostegno da parte degli amici, ma riuscirà con i loro consigli a far cambiare idea a Zeynep e mostrargli che vale la pena continuare il loro matrimonio?

Puntata in onda venerdì 5 luglio 2024

Sebbene Mehdi si sia scusato e abbia cercato di rimediare al suo errore, Zeynep è decisa a lasciarlo e soprattutto a lasciare in fretta la casa con grande dispiacere di Kibrit. La giovane ragazza è sconvolta e accusa il Karaca di aver portato Zeynep ad abbandonarla. Mentre si prepara per dire addio per sempre, l’aspirante avvocato parla con la famiglia e scopre di aver superato anche gli attriti con Emine.

Puntata in onda sabato 6 luglio 2024

Mehdi ha agito d’impulso e non si aspettava che la sua decisione avrebbe scatenato questa reazione nella moglie. Il meccanico è distrutto per la richiesta di divorzio di Zeynep e, parlando con gli amici e i familiari, si rende conto di averla porta a questo punto esasperandola.

Puntata in onda domenica 7 luglio 2024

Zeynep ha lasciato casa Karaca e non ha intenzione di guardarsi indietro, ma sembra che la sfortuna si sia accanita contro di lei. La ragazza, infatti, si reca con Sakine e Sultan dal proprietario della nuova casa che vorrebbe prendere in affitto ma questo le rivela solo all’ultimo che non affitta casa a donne single. Insomma, sembra che Zeynep dovrà bussare alla porta di Mehdi ancora una volta.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì al venerdì su Canale5 a partire dalle 14.45, mentre ci aspetta sabato e domenica a partire dalle ore 14.