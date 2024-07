Beautiful, Anticipazioni Puntata del 5 luglio 2024: Deacon e Brooke pronti a nuovi inizi... ma non in amore!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 5 luglio 2024 su Canale5. Le Trame dell’episodio della Soap ci rivelano che Deacon e Brooke proveranno a dimenticare il loro passato ma non sarà facile archiviare i loro vecchi amori...

Nella puntata di Beautiful in onda il 5 luglio 2024 su Canale5, alle ore 13.45, Brooke sarà ancora impegnata con Hollis ma la Logan non sarà del tutto a suo agio. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la bionda sarà felice del nuovo inizio nella sua vita ma non sarà facile per lei abituarsi a incontri romantici con uomini che non sono Ridge. Questa consapevolezza la porterà a fare presto delle scelte. Intanto anche Deacon sarà pronto a grandi cambiamenti ma solo sul lavoro. Lo Sharpe è felice dell’inaugurazione del suo nuovo locale ma non ha ancora archiviato il suo amore per Sheila, ora purtroppo legata a Bill.

Anticipazioni Beautiful: Brooke travolta dalle novità

Brooke volta pagina? Forse non del tutto. La Logan ha già confessato a Taylor di non essere pronta a una nuova storia d’amore ma di non disdegnare delle novità nella sua vita. Questo perché Ridge ha tradito la sua fiducia e sente che è arrivato il momento di mettere da parte il suo amore per il Forrester, l’eterno indeciso. La sua amicizia con la Hayes le ha dato la spinta che le mancava, anche per accettare l’invito a cena di Hollis, l’affascinante cameriere di Deacon, che si è invaghito di lei e che ha trovato il coraggio di farsi avanti nonostante tutto e tutti. Ma la serata con il ragazzo, per quanto piacevole, non andrà come sperato dal giovanotto.

Beautiful Anticipazioni: Deacon pronto a una nuova vita da imprenditore

Deacon è riuscito a comprare Il Giardino ed è felice di poter cominciare una nuova vita da imprenditore e non più da barista. Le porte del successo si stanno aprendo per lui e Hope non potrebbe essere più contenta di così per suo padre, che sta dimostrando di essere davvero un uomo in gamba. La ragazza gli ha detto di essere orgogliosa di lui ma ha anche capito che qualcosa lo turba profondamente e che potrebbe essere l’amore. E in effetti il suo papà ha ancora qualcosa che lo tormenta e risponde al nome di Sheila Carter.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Deacon triste per l’addio di Sheila

Deacon ha voltato pagina ma non è ancora riuscito a dimenticare Sheila. Lo Sharpe non si capacita che la donna si sia innamorata di Bill e abbia dimenticato tutta la loro storia. Non è possibile che abbia dato un colpo di spugna così veloce e definitivo. Insomma l’ex barista è pronto a ricominciare con una nuova avventura ma rimane ancora ancorato al pensiero della sua amata, che vorrebbe tanto partecipasse all’inaugurazione del suo locale. Ma Sheila Carter gli darà una brutta notizia!

