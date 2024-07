My Home My Destiny 2 Anticipazioni 5 luglio 2024: Kibrit, distrutta, punta il dito contro Mehdi!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 5 luglio 2024 su Canale 5: Zeynep è pronta ad andare via di casa. Kibrit, devastata, accusa Mehdi!

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny ci stupiranno. Nell'episodio in onda il 5 luglio 2024, alle 14:45, sebbene Mehdi si sia scusato e abbia cercato di rimediare al suo errore, Zeynep è ancora determinata a chiedere il divorzio. Quest'ultima, con grande dispiacere del marito e di Kibrit, è pronta ad andare via di casa. La figlioletta è sconvolta, tanto che arriva ad accusare Mehdi di aver portato Zeynep ad abbandonarla...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi rinchiude Zeynep in casa!

Mehdi ha compito un gesto ignobile che ha spinto Zeynep, esasperata dai suoi atteggiamenti violenti, a prendere una drastica decisione. Dopo aver avuto un'accesa lite perché lui non accettava l'idea che lei fosse andata far visita a Burhan in ospedale, Mehdi ha rinchiuso Zeynep in casa. Quest'ultima è stata informata da Mujgan, ed è subito andata nel panico. Infatti, Zeynep aveva il timore che, se non si fosse presentata a lavoro, il suo capo, che l'aveva già licenziata per essere arrivata in ritardo una volta, non le avrebbe dato un'altra possibilità...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep vuole il divorzio...

Durante la sua reclusione forzata, l'avvocato ha avuto modo di riflettere a lungo su ciò che stava succedendo nella sua vita, e di domandarsi se fosse davvero questa la vita che desiderava per sé. Allora, Zeynep è giunta ad una triste - ma inevitabile - conclusione. Quando il meccanico rincasa dalla sua giornata lavorativa, trova ad attenderlo una spiazzante richiesta della moglie: Zeynep vuole il divorzio.

Kibrit accusa Mehdi, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 5 luglio 2024

Mehdi non riesce a credere che l'amata voglia davvero divorziare. In preda alla disperazione, ha chiesto aiuto a famigliari ed amici, ed ha poi accolto i loro consigli, facendo del suo meglio per provare a rimediare al grave errore compiuto. Tuttavia, sembra che i suoi sforzi non serviranno a niente. Ormai Zeynep ha fatto la sua scelta, e non tornerà sui suoi passi per niente al mondo. La giovane, con grande dispiacere del marito e di Kibrit, si sta preparando a lasciare l'abitazione. La figlioletta, sconvolta, arriva a prendersela con Mehdi, accusandolo di aver spinto Zeynep ad abbandonarla...

My Home My Destiny va in onda dal lunedì alla domenica su Canale5 a partire dalle 14.45.