Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 4 luglio 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 4 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 4 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara in seguito, alle 14.45 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 4 luglio 2024 - Sheila vedrà i suoi sogni infranti. Nonostante Bill sia convinto che le incomprensioni tra lei e Finn verranno presto risolte anche grazie al suo aiuto, il giovane medico farà capire a sua madre di non volere, in alcun modo, avere un rapporto con lei e le dirà chiaramente che niente e nessuno lo convincerà a lasciare che lei faccia parte della sua famiglia. La rivelazione del dottore sarà un duro colpo per la Carter ma la rossa non si lascerà convincere a gettare la spugna. Prima o poi suo figlio capirà di aver bisogno di lei. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 4 luglio 2024 - Emir partirà alla carica con Nihan e farà di tutto per sedurla. Il manager si presenterà a lavoro dalla moglie con la scusa di riportarla a casa. Mentre saranno in cammino verso la sua abitazione, il Kozcuoğlu fingerà un guasto alla macchina e farà in modo di cenare in una casetta in campagna con la consorte, ricreando una situazione romantica che lei aveva vissuto, tempo prima, con il Soydere. Kemal e Leyla osserveranno con attenzione le mosse di Emir e saranno più che mai consapevoli che ci sono delle lacune molto grosse nel progetto e sono convinti che non ci siano le risorse economiche sufficienti per realizzarlo. Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 4 luglio 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 4 luglio 2024 - dato che si ritrova rinchiusa in casa contro la sua volontà, Zeynep ha modo di riflettere a lungo su ciò che sta succedendo, e su ciò che lei realmente desidera. Zeynep si sta rendendo conto che il consorte non è soltanto una persona amorevole: ha un lato oscuro che, se lei dovesse scegliere di trascorrerci la vita insieme, dovrà accettare e quindi di tanto in tanto subire eternamente. Allora, quando Mehdi rientra dalla sua giornata lavorativa, la moglie lo spiazza con una richiesta: vuole il divorzio. Il meccanico è sconvolto. In preda al panico, Mehdi corre a chiedere sostegno ed aiuto a famigliari ed amici, ma i loro consigli saranno sufficienti affinché lui riesca a far cambiare idea a Zeynep? Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 4 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 4 luglio 2024 - Salvador toglierà finalmente la benda e dopo qualche momento di cecità, capirà che l’operazione è andata a buon fine e ha riacquistato completamente la vista. Tutti i colleghi saranno felicissimi per lui e il cameriere, per ringraziarli del loro aiuto, farà un bel discorso e offrirà loro un dolce per colazione. Maria si renderà però conto che qualcosa non va. Margarita cercherà di rimediare alle azioni di Cruz e spingerà Martina a chiamare Antonio e a convincerlo a non rimandare il loro fidanzamento. Pia affronterà Petra e pretenderà da lei la verità sul rapimento di suo figlio; Teresa avrà un duro confronto con Feliciano sempre per lo stesso motivo. Abel organizzerà una cena a sorpresa per Jana ma la serata non andrà per nulla bene. Il dottore, per testare la reazione di Manuel, gli racconterà tutto. Don Carlos vorrà una risposta da Candela ma la cuoca non sarà ancora pronta ad accettare o meno la sua proposta. Il maestro la informerà di dover partire per qualche giorno a Sevilla con la figlia. Jana e Curro arriveranno da Ramona ma li aspetterà una brutta sorpresa! Qui la trama completa de La Promessa.

