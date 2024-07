My Home My Destiny 2 Anticipazioni 4 luglio 2024: Zeynep chiede il divorzio!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 4 luglio 2024 su Canale 5 rivelano che Zeynep vuole divorziare da Mehdi!

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 4 luglio 2024, alle 14:45, Zeynep è rimasta rinchiusa in casa contro la sua volontà per tutto il giorno ed è fuori di sé. La giovane però ha avuto modo di riflettere a lungo. Così, quando Mehdi torna dalla sua giornata lavorativa, Zeynep chiede il divorzio. Il meccanico è sconvolto. Mehdi corre a cercare aiuto da parte degli amici, ma riuscirà con i loro consigli a far cambiare idea a Zeynep?

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi furioso con Zeynep!

Tra Zeynep e Mehdi c'è stata un'accesa discussione. Lui è venuto a sapere che, mentre era trattenuto in centrale con l'accusa di rissa, la moglie era andata a far visita in ospedale a Burhan, per sincerarsi che stesse bene. Mehdi ha visto questo gesto caritatevole di Zeynep come un alto tradimento nei suoi riguardi, tanto che ha avuto un'esplosione di rabbia. La giovane è rimasta di stucco quando si è resa conto che il marito è capace di essere aggressivo anche nei suoi confronti...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi rinchiude Zeynep in casa!

Dopo la loro furibonda lite, è accaduto qualcosa di ancora più terribile. Zeynep ha scoperto da Mujgan che Mehdi ha deciso di rinchiuderla in casa contro la sua volontà, così da non permetterle di andare a lavoro. L'avvocato è sotto shock, e al tempo stesso terrorizzata al pensiero di poter perdere - e stavolta definitivamente - il lavoro: il suo capo, che l'ha già licenziata una volta per essere arrivata in ritardo, non le darà un'altra chance!

Zeynep vuole il divorzio, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 4 luglio 2024

Dato che si ritrova rinchiusa in casa contro la sua volontà, Zeynep ha modo di riflettere a lungo su ciò che sta succedendo, e su ciò che lei realmente desidera. Zeynep si sta rendendo conto che il consorte non è soltanto una persona amorevole: ha un lato oscuro che, se lei dovesse scegliere di trascorrerci la vita insieme, dovrà accettare e quindi di tanto in tanto subire eternamente. Allora, quando Mehdi rientra dalla sua giornata lavorativa, la moglie lo spiazza con una richiesta: vuole il divorzio. Il meccanico è sconvolto. In preda al panico, Mehdi corre a chiedere sostegno ed aiuto a famigliari ed amici, ma i loro consigli saranno sufficienti affinché lui riesca a far cambiare idea a Zeynep?

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 1° al 7 luglio 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì alla domenica su Canale5 a partire dalle 14.45.