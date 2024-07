Beautiful, Anticipazioni Puntata del 4 luglio 2024: Finn dice NO! Per Sheila non ci sono speranze

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 4 luglio 2024 su Canale5. Nell’episodio vedremo che Finn gelerà Sheila. Il dottore non permetterà a sua madre di avvicinarsi a lui e alla sua famiglia.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda su Canale5 il 4 giugno 2024, alle ore 13.50, Sheila vedrà i suoi sogni infranti. Nonostante Bill sia convinto che le incomprensioni tra lei e Finn verranno presto risolte anche grazie al suo aiuto, il giovane medico farà capire a sua madre di non volere, in alcun modo, avere un rapporto con lei e le dirà chiaramente che niente e nessuno lo convincerà a lasciare che lei faccia parte della sua famiglia. La rivelazione del dottore sarà un duro colpo per la Carter ma la rossa non si lascerà convincere a gettare la spugna. Prima o poi suo figlio capirà di aver bisogno di lei.

Anticipazioni Beautiful: Brooke ha cambiato vita

Brooke è pronta a voltare pagina ed è per questo che ha accettato l’invito a cena di Hollis e ha pure apprezzato che Taylor la spingesse tra le braccia del giovane cameriere. La Logan ha compreso di non essere più la stessa di un tempo e di non pensare e comportarsi come ha fatto negli ultimi anni. La sua amicizia con la Hayes ne è la prova più completa ed è la dimostrazione di come il tempo abbia cambiato le cose e di come l’ultimo atteggiamento di Ridge abbia rotto gli equilibri nella sua vita e in quella di tutta la sua famiglia. La bionda si renderà però conto che nonostante tutte queste trasformazioni, forse non è ancora pronta a un’altra storia d’amore o avventura che dir si voglia e comincerà a fare lentamente dei passi indietro… almeno con il suo affascinante spasimante.

Beautiful Anticipazioni: Bill rincuora Sheila

Sheila ha un sogno ma questo sembra irrealizzabile. La Carter vuole riavvicinarsi a suo figlio Finn e vuole costruire con lui un futuro. Bill si è mostrato molto comprensivo con la sua amata rossa e le ha promesso di fare tutto quello che è in suo potere per aiutarla a realizzare tutto quello che desidera. Il magnate ha rincuorato la sua donna dicendole che sicuramente, e presto, le sue incomprensioni con il dottore verranno spazzate via e che il loro rapporto diventerà qualcosa di importante, che nessuno – nemmeno Steffy – potrà spezzare. Ma Sheila dovrà confrontarsi presto con una realtà che non sembra destinata a cambiare, né ora né mai.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn dice No! Non vuole Sheila nella sua vita

Sheila si renderà conto che nonostante le promesse di Bill e l’aiuto che l’uomo le potrà dare con soldi e sostegno emotivo, non basteranno per raggiungere i suoi obiettivi. La rossa dovrà superare il NO fermo e senza pietà di suo figlio. Finn le farà sapere, senza girarci intorno, di non avere alcun desiderio di vederla ronzargli intorno ma soprattutto di non volere che lei si avvicini alla sua famiglia. Dopo quello che ha fatto dovrà togliersi dalla mente di pensare di poter anche solo parlare con lui e considerarlo parte di sé. Per la Carter saranno parole molto difficili da digerire ma non si perderà d’animo. Otterrà quello che vuole, in un modo o in un altro e c’è da avere paura!

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 1° al 6 luglio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle 13.50 mentre il sabato e la domenica alle ore 14.00 circa.