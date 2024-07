Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 3 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 3 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 3 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara in seguito, alle 14.45 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 3 luglio 2024 - Sheila continuerà a sperare che presto lei, Finn e Hayes saranno una cosa sola. La Carter esprimerà nuovamente il suo grande desiderio di riconciliarsi con suo figlio e di ricoprire un ruolo importante nella sua vita. Bill le starà accanto e non la lascerà neanche per un momento da sola e le prometterà, ancora e ancora, di aiutarla a fare breccia nel cuore del dottore. Ma i sogni sono sì desideri ma per Sheila Carter sono completamente irrealizzabili, parola del dottor John Finnegan. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 1° al 6 luglio 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 3 luglio 2024 - Kemal ritirerà le dimissioni e Nihan se lo ritroverà accanto. La ragazza si troverà in profondo imbarazzo con lui e non sarà facile simulare per lui disinteresse. La Sezin cercherà di distrarsi, impegnandosi a organizzare un piano per stanare Zeynep. Intanto l’architetto comincerà a sospettare che dietro al progetto della scuola di Belle Arti ci sia il doppiogioco di Emir. Il ragazzo sarà convinto che il suo nemico voglia solo nascondere le azioni illegali dell'azienda, riciclando denaro. Deciso a vederci chiaro, inizierà a indagare. Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 1° al 5 luglio 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 3 luglio 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 3 luglio 2024 - Zeynep ha avuto una bruttissima discussione con il consorte, furibondo per la sua visita in ospedale a Burhan. Dopo questa accesa lite, l'avvocato fa una scoperta agghiacciante: Mujgan l'avvisa che Mehdi ha deciso di rinchiuderla in casa, così da non lasciarla andare a lavoro. Zeynep è in preda al panico, tanto per la folle violenza dell'amato quanto per il pensiero che potrebbe essere licenziata per la seconda volta: il suo capo non le darà un'altra chance. Mentre la giovane si dispera, Sakine è impietrita... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 1° al 7 luglio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 3 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 3 luglio 2024 - Petra si farà avanti per proteggere Feliciano da Pia. La cameriera convincerà Cruz ad accettare che sia lei a pagare per il rapimento di Diego, impedendo a Pia di denunciare il fratello alla Guardia Civile. La marchesa dà a Petra la sicurezza del suo appoggio e per renderla più serena le lascerà delle eccellenti referenze per trovare un nuovo lavoro. Salvador intanto si appresta a togliere la benda all’occhio davanti a Lope e Maria, in trepidante attesa di sapere se l’operazione è andata a buon fine. Mauro ha baciato Teresa ma lei lo gelerà e gli dirà di non essere innamorata di lui ma di Feliciano. Ramona rileggerà la lettera di Dolores e sceglierà di fare delle rivelazioni importantissime a Jana e Curro. Chiederà quindi a Jana di recarsi da lei insieme a suo fratello il giorno dopo. Mercedes spingerà Jimena a fingere l’aborto il prima possibile ma la giovane non ne vorrà sapere. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 30 giugno al 6 luglio 2024.