My Home My Destiny 2 Anticipazioni 2 luglio 2024: Mehdi si scaglia contro Zeynep!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni della Puntata di My Home My Destiny in onda il 2 luglio 2024 su Canale 5 rivelano che Mehdi fa una scoperta che gli fa perdere le staffe, e stavolta a pagarne le conseguenze sarà Zeynep...

Grazie alle anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny, scopriamo che, nella puntata in onda il 2 luglio 2024, alle 14:45, Zeynep sta per saggiare la parte peggiore di Mehdi durante una discussione. Il meccanico ha scoperto che la moglie è andata a far visita a Burhan in ospedale senza parlargliene prima. La reazione di Mehdi è tremenda...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi picchia Burhan!

Quando ha visto Mujgan e Burhan abbracciati, Mehdi ha perso completamente il controllo. Quest'ultimo ha gridato il nome della sorella, poi si è scagliato contro l'acerrimo nemico e lo ha picchiato furiosamente. Così, Mehdi è finito in manette con l'accusa di rissa, mentre Burhan, più che malridotto, è finito in ospedale. Nel momento in cui Zeynep è venuta a sapere che cosa fosse accaduto, avvisata da una Kibrit in preda alla disperazione, ha avuto un attacco di panico, e si è riuscita a placare soltanto grazie all'aiuto del suo nuovo capo...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep va a trovare Burhan...

L'avvocato, dopo essere stata in centrale per far visita al marito, ha deciso di recarsi in ospedale: voleva sincerarsi che il rivale di Mehdi stesse bene. Così, Zeynep e Burhan hanno avuto modo di parlare; durante la loro conversazione, lui le ha detto di non avere alcuna intenzione di tornare in Germania, poiché era tornato in Turchia per restare, e che quindi lei si sarebbe dovuta abituare a frequentare stazioni di polizia ed ospedali. Burhan le ha fatto capire che la guerra tra lui ed il suo violento consorte non sarebbe finita lì, gettando Zeynep nello sconforto più totale...

Mehdi si scaglia contro Zeynep, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 2 luglio 2024

La protagonista sta per avere un assaggio del lato peggiore di Mehdi. Quest'ultimo, rilasciato, entra a conoscenza di ciò che ha fatto Zeynep: è andata a trovare Burhan in ospedale senza prima informarlo. Mehdi non riesce a credere che la moglie lo abbia pugnalato alle spalle in questo modo: come ha potuto far visita alla persona che più detesta al mondo? Il meccanico è a dir poco fuori di sé dalla rabbia, tanto che, accecato dall'odio, si scaglia contro Zeynep. Inoltre, Anticipazioni rivelano che Mehdi arriverà a prendere una drastica decisione in seguito a questa loro accesa discussione...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 1° al 7 luglio 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì alla domenica su Canale5 a partire dalle 14.45.