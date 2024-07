My Home My Destiny 2 Anticipazioni 3 luglio 2024: Mehdi rinchiude Zeynep in casa!

Anticipazioni TV

Ecco che cosa ci dicono le Anticipazioni dell'Episodio di My Home My Destiny in onda il 3 luglio 2024 su Canale 5: Mehdi arriva a compiere un gesto crudele nei confronti di Zeynep...

Le anticipazioni della soap opera turca di Canale 5, My Home My Destiny sono sorprendenti. Nell'episodio in onda il 3 luglio 2024, alle 14:45, la situazione tra Zeynep e Mehdi è a dir poco delicata. Dopo la loro furiosa discussione, il meccanico ha deciso di rinchiudere la moglie in casa così da impedirle di uscire per andare a lavoro. Mentre Sakine è impietrita, Zeynep è sconvolta...

My Home My Destiny Anticipazioni: Zeynep va a trovare Burhan...

Zeynep, in nome del suo buon cuore, ha compiuto un gesto che ha fatto perdere le staffe a Mehdi. Dopo aver saputo che quest'ultimo aveva aggredito Burhan, la giovane ha deciso di recarsi in ospedale per sincerarsi che stesse bene. Durante la loro conversazione, il primo ed unico amore di Mujgan ha fatto capire a Zeynep che, dato che non aveva intenzione di lasciare la Turchia per tornare in Germania, di certo la guerra con il suo violento marito non sarebbe finita lì: Burhan le ha suggerito di abituarsi a frequentare centrali di polizia ed ospedali...

My Home My Destiny Anticipazioni: Mehdi contro Zeynep!

Mehdi, rilasciato dalla polizia, è venuto a sapere che la moglie, mentre lui era ancora in manette, era andata a far visita al suo acerrimo nemico. Neanche a dirlo, Mehdi non l'ha presa per niente bene. L'uomo, infatti, ha interpretato il gesto caritatevole di Zeynep come un tradimento nei suoi confronti. Sentendosi pugnalato alle spalle dalla persona che più ama al mondo, Mehdi ha perso completamente le staffe...

Mehdi rinchiude Zeynep a casa, nelle Anticipazioni di My Home My Destiny del 3 luglio 2024

Zeynep ha avuto una bruttissima discussione con il consorte, furibondo per la sua visita in ospedale a Burhan. Dopo questa accesa lite, l'avvocato fa una scoperta agghiacciante: Mujgan l'avvisa che Mehdi ha deciso di rinchiuderla in casa, così da non lasciarla andare a lavoro. Zeynep è in preda al panico, tanto per la folle violenza dell'amato quanto per il pensiero che potrebbe essere licenziata per la seconda volta: il suo capo non le darà un'altra chance. Mentre la giovane si dispera, Sakine è impietrita...

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 1° al 7 luglio 2024.

My Home My Destiny va in onda dal lunedì alla domenica su Canale5 a partire dalle 14.45.