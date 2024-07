Beautiful, Anticipazioni Puntata del 3 luglio 2024: Sheila ha un sogno ma non lo realizzerà mai, parola di Finn!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame della puntata di Beautiful in onda il 3 luglio 2024 su Canale5. Nell’episodio vedremo che Sheila insisterà affinché i suoi sogni si realizzino ma Finn sarà di tutt'altro parere.

Nella puntata di Beautiful in onda il 3 luglio 2024, alle ore 13.50 su Canale5, Sheila continuerà a sperare che presto lei, Finn e Hayes saranno una cosa sola. Le Anticipazioni dell’episodio della Soap ci rivelano che la Carter esprimerà nuovamente il suo grande desiderio di riconciliarsi con suo figlio e di ricoprire un ruolo importante nella sua vita. Bill le starà accanto e non la lascerà neanche per un momento da sola e le prometterà, ancora e ancora, di aiutarla a fare breccia nel cuore del dottore. Ma i sogni sono sì desideri ma per Sheila Carter sono completamente irrealizzabili, parola del dottor John Finnegan.

Anticipazioni Beautiful: Brooke non riesce a lasciarsi andare

Brooke vuole voltare pagina ma nonostante i buoni propositi la Logan non sembra destinata a grandi stravolgimenti nella sua vita, almeno per ora. La serata che sta trascorrendo con Hollis, complice lo zampino di Taylor, sta andando bene ma è chiaro che la bionda non sia completamente a suo agio. Presto comincerà a capire che il suo mondo ha girato per troppo tempo intorno a un uomo come Ridge e che quindi non è proprio immediato un cambiamento. Il cameriere è un ragazzo molto affascinante e persino molto romantico ma forse non è arrivato il suo momento. Brooke comincerà quindi a dare segni di nervosismo.

Beautiful Anticipazioni: Sheila sogna di ricongiungersi con Finn

A Villa Spencer ci sarà invece tutt’altra atmosfera. Bill è in ansia per Sheila e si è subito attivato per scoprire cosa turbasse la sua amata ma anche per capire come potesse darle una mano. Lo Spencer ha compreso che il chiodo fisso per la Carter è suo figlio e il rapporto che vuole ricostruire con lui. Il magnate le prometterà più e più volte di darle una mano a riuscirci e di starle accanto in questo momento sicuramente difficile per lei. E perché è così complicato? Bè perché la rossa, dopo tanti anni, è libera, non deve nascondersi dalla polizia ma soprattutto ha accanto un uomo danaroso, disposto a darle una mano e a sostenerla, ritenendola l’unica donna in grado di capirlo. Per essere felice al 100% le manca solo avere la sua famiglia accanto e vorrebbe davvero averla.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Finn non vuole realizzare i sogni di Sheila

Sheila continua e continuerà a volere Finn nella sua vita o meglio a voler essere lei inserita nella quotidianità di suo figlio e di suo nipote. Finn non sarà però per nulla contento di darle una mano e di realizzare il suo sogno; non riuscirà infatti a dimenticare tutto il male che la donna ha fatto a lui e a Steffy, nonché alla famiglia della moglie. Il dottore non sarà disposto a concedere chance alla sua vera mamma e le farà presto capire che i suoi sogni sono irrealizzabili e che forse dovrebbe cambiare prospettive di vita. Sappiamo però che Sheila Carter quando vuole una cosa, non accetta i NO come risposta e quindi ci aspettiamo qualche mossa improvvisa e pericolosa!

