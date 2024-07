Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 2 luglio 2024

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 2 luglio 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 2 luglio 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara in seguito, alle 14.45 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.30 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 luglio 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 2 luglio 2024 - Brooke sarà entusiasta e pure molto emozionata di uscire con Hollis. La bionda ha stupito tutto, anche lo stesso cameriere, accettando di passare la serata con lui durante una cena che si prevede molto romantica. Sarà arrivato il momento per la Logan di voltare definitivamente pagina, dimenticando Ridge? Intanto Bill capirà che Sheila non potrà mai essere felice senza suo figlio e suo nipote e si farà avanti per aiutare la sua amata a conquistare un posto nella vita di entrambi. Non sarà però molto facile né per via di Finn né per via di Steffy, che ultimamente si è mostrata più agguerrita che mai. Qui la trama completa di Beautiful.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 1° al 6 luglio 2024.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 luglio 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 2 luglio 2024 - Emir sarà d’accordo che Nihan cominci a collaborare con lui e con la Kozkuoglu Holding. Il perfido manager accetterà di buon grado che sua moglie sia a capo di un’iniziativa benefica, che prevede la costruzione di una scuola, sul terreno dove sorgeva prima la centrale elettrica. La ragazza sarà inizialmente molto scettica perché avrà paura che anche Kemal sia coinvolto in questa faccenda. Emir la rassicurerà che l’architetto non le starà tra i piedi perché ha consegnato le sue dimissioni e lei, certa di non far correre alcun pericolo al suo amato, accetterà ma…Qui la trama completa di Endless Love.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Endless Love dal 1° al 5 luglio 2024.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 2 luglio 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 2 luglio 2024 - la protagonista sta per avere un assaggio del lato peggiore di Mehdi. Quest'ultimo, rilasciato, entra a conoscenza di ciò che ha fatto Zeynep: è andata a trovare Burhan in ospedale senza prima informarlo. Mehdi non riesce a credere che la moglie lo abbia pugnalato alle spalle in questo modo: come ha potuto far visita alla persona che più detesta al mondo? Il meccanico è a dir poco fuori di sé dalla rabbia, tanto che, accecato dall'odio, si scaglia contro Zeynep. Inoltre, Anticipazioni rivelano che Mehdi arriverà a prendere una drastica decisione in seguito a questa loro accesa discussione... Qui la trama completa di My Home My Destiny.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di My Home My Destiny dal 1° al 7 luglio 2024.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 2 luglio giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 2 luglio 2024 - Margarita accuserà i suoi cognati di aver provocato la morte di suo marito e poi chiederà a Don Alonso di organizzare un funerale con soli parenti e di poterlo celebrare il prima possibile. La madre di Martina sarà una vera e propria furia e non riuscirà a ritrovare la calma. La donna scoppierà ancora di più dall’ira quando scoprirà che Cruz ha avvertito Antonio della morte del suo futuro suocero e che il duca, di conseguenza, ha deciso di posticipare la festa di fidanzamento con la Lujàn. Margarita, convinta che la marchesa abbia voluto sabotarla, le giurerà vendetta. Intanto Abel continuerà a voler lottare per l’amore di Jana nonostante l’abbia vista tra le braccia di Manuel. Pia sarà sull’orlo di un esaurimento nervoso e Don Romulo prometterà di darle una mano e di sostenerla. Martina confesserà a Catalina di sentirsi in colpa e di essersi pentita per aver rivolto a suo padre delle brutte parole, poco prima della sua morte. Cruz sarà in ansia per il miglioramento della salute di Ramona e chiederà a Petra di indagare. Intanto l’amica di Dolores cercherà di convincere Jana a parlare con Curro per sedare i loro dissidi. Qui la trama completa de La Promessa.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali de La Promessa dal 30 giugno al 6 luglio 2024.