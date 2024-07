Beautiful, Anticipazioni Puntata del 2 luglio 2024: Brooke volta pagina?

Anticipazioni TV

Nella puntata di Beautiful in onda su Canale5 il 2 luglio 2024 vedremo Brooke impegnata a prepararsi alla cena con Hollis mentre Bill e Sheila parleranno di come riconquistare Finn. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame complete dell'episodio della Soap.

Le Anticipazioni di Beautiful ci rivelano che nella puntata in onda su Canale5 il 2 luglio 2024, alle ore 13.50, Brooke sarà entusiasta e pure molto emozionata di uscire con Hollis. La bionda ha stupito tutto, anche lo stesso cameriere, accettando di passare la serata con lui durante una cena che si prevede molto romantica. Sarà arrivato il momento per la Logan di voltare definitivamente pagina, dimenticando Ridge? Intanto Bill capirà che Sheila non potrà mai essere felice senza suo figlio e suo nipote e si farà avanti per aiutare la sua amata a conquistare un posto nella vita di entrambi. Non sarà però molto facile né per via di Finn né per via di Steffy, che ultimamente si è mostrata più agguerrita che mai.

Anticipazioni Beautiful: Brooke pronta alla cena romantica con Hollis

Brooke ha accettato di uscire con Hollis e si sta preparando a passare una serata, probabilmente molto romantica, con il cameriere. La Logan si è lasciata travolgere, complice anche il giochetto astuto di Taylor, che ha fatto da Cupido nell’ombra. La bionda sarà pronta a una nuova avventura; è da tanto che non esce con uomini “nuovi” ma non si sente per nulla arrugginita. E forse è pure vero, deve voltare davvero pagina, ora che Ridge non fa più parte della sua vita e sembra persino sparito nel nulla, senza dare spiegazioni né a lei né all’altra sua donna. Insomma Hollis potrebbe essere per lei una forte ventata d’aria fresca. Sarà così? Volterà davvero pagina?

Beautiful Anticipazioni: Bill pronto ad aiutare Sheila

Bill è in ansia per Sheila. Il magnate ha capito che la sua compagna è turbata ma soprattutto triste e il perché gli è stato presto svelato. La Carter gli ha confidato di sentirsi affranta dal fatto che suo figlio non vuole saperne nulla di lei e continua a tenerla lontana dalla sua vita. La rossa vorrebbe che il ragazzo le permettesse di dimostrargli il suo immenso amore e che lasciasse che pure Hayes beneficiasse di una nonna amorevole, pronta a cambiare per loro. E quale migliore occasione di questa, con lei libera da ogni accusa e accompagnata da un uomo che la ama, la vuole proteggere e che saprà darle un futuro radioso? Dollar Bill sarà d’accordo con lei e le prometterà di darle una mano. Ma non sarà per nulla facile nemmeno per Bill Spencer.

Trame e Anticipazioni Beautiful: Steffy più combattiva che mai

Bill prometterà a Sheila di starle vicino e di aiutarla a colmare la distanza con Finn e suo nipote ma nemmeno Dollar Bill potrà convincere il dottore ad amare sua madre. Il medico e Steffy hanno dimostrato di non voler avere nulla a che fare con la Carter e si sono dimostrati molto determinati. Ne hanno dato prova cacciando Thomas da casa e non cedendo alle sue minacce, che si sono rivelate inutili. Insomma è previsto un nuovo scontro epico tra Steffy e la sua famiglia e Sheila Carter, il cui esito potrebbe essere persino inaspettato.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Beautiful dal 1° al 6 luglio 2024.

Beautiful va in onda su Canale 5, dal lunedì al sabato alle 13.50 mentre la domenica alle ore 14.15 circa