Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 26 giugno 2024

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2e La Promessa - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 giugno 2024.

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Mediaset: ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful, Endless Love, My Home My Destiny 2 e La Promessa, che andranno in onda oggi, 26 giugno 2024, su Canale 5. Il nostro viaggio inizia alle 13.50 a Los Angeles, alla Forrester Creations; in seguito, alle 14.10 voleremo in Turchia, per seguire la storia d'amore tra Kemal e Nihan, protagonisti della nuova Soap Turca che sostituisce Terra Amara, alle 14.55 vivremo in una storia d’amore ricca di coraggio e colpi di scena, quella di Zeynep e Mehdi, infine, alle 15.45 voleremo in Spagna, per seguire l'amore tra Jana e Manuel.

Beautiful: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 giugno 2024

Nella puntata di Beautiful di oggi - 26 giugno 2024 - Steffy e Finn passeranno alle maniere forti con Thomas. Il Forrester continuerà a insistere con la sorella affinché lei gli permetta di vedere suo figlio quando e come lui desidera. La ragazza gli ribadirà con forza che non ha alcuna intenzione di lasciare che lui faccia quello che vuole in casa sua e metta lei in difficoltà sia con Douglas che con Hope. La figlia di Ridge non vuole in nessun modo dare vantaggi a nessuno, tantomeno a suo fratello che ha costretto suo figlio a mentire per i suoi sporchi piani. Finn sarà costretto a intervenire per mettere alla porta il cognato e alla casa sulla scogliera si rischierà lo scoppio di una vera e propria guerra. Qui la trama completa di Beautiful.

Endless Love: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 giugno 2024

Nella puntata di Endless Love di oggi - 26 giugno 2024 - Fehime si sta dando da fare per organizzare una cena con i fiocchi, dato che servirà per celebrare insieme alla famiglia Sezin la gravidanza di Zeynep. La donna, però, pensa d'invitare anche Leyla ed Asu. Quest'ultima, a sua volta, informa della serata Emir. L'imprenditore, allora, sceglie di prendervi parte insieme a Nihan, lasciando tutti i presenti di stucco. La tensione a tavola è palpabile, soprattutto quando Fehime dice che si augura che Kemal ed Asu presto convolino a nozze. La pittrice, ingelosita, prova - a dir poco maldestramente - a dimostrare di volersi riavvicinare ad Emir...Qui la trama completa di Endless Love.

My Home My Destiny 2: Ecco cosa succede nella puntata di oggi 26 giugno 2024

Nella puntata di My Home My Destiny 2 di oggi - 26 giugno 2024 - Mujgan non riesce a tollerare il pensiero che Mehdi abbia deciso di restare insieme alla consorte e di sbattere fuori di casa Benal, la persona che porta in grembo il loro figlio e che ora è costretta ad andare a vivere da sola in un appartamento in attesa della nascita del bebè. Così, nel corso di un pranzo di famiglia, la sorella fa presente il suo pensiero al meccanico e a Zeynep. Mehdi, allora, perde le staffe e le risponde a brutto muso, principalmente per prendere le difese dell'amata. Mujgan, risentita, capisce che è giunto il momento di cominciare a pensare più a se stessa...Qui la trama completa di My Home My Destiny.

La Promessa: Ecco che cosa succede nella puntata di oggi 26 giugno 2024

Nella puntata de La Promessa di oggi - 26 giugno 2024 - Teresa scoprirà qualcosa di molto preoccupante su Jimena. La cameriera rivelerà a Mauro di aver trovato del sangue in alcuni indumenti della marchesa e di aver paura che possa esserle successo qualcosa. L’attendente lo riferirà a Manuel e questa rivelazione causerà nel marchese una grande preoccupazione. Intanto Fernando e Margarita informeranno i cognati di aver organizzato la festa di fidanzamento di Martina a La Promessa. Cruz e Don Alonso si infurieranno per non essere stati nemmeno consultati. Orengo chiederà a Candela di sposarlo ma lei prenderà tempo e chiederà a Simona dei consigli. Maria e Salvador partiranno per l’operazione agli occhi del ragazzo. Qui la trama completa de La Promessa.

